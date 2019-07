Stiri pe aceeasi tema

- Sur Austru, noul proiect al membrilor din ultima componența Negura Bunget, are la baza o tematica muzicala inspirata din natura și folclorul transilvanean. Formația va susține primul concert in Timișoara sambata, 22 iunie, de la ora 21.00, la Poligonul AJVPS, in cadrul Festivalului Road Patrol MC Romania.…

- Doamnele carora viața nu le-a oferit doar zambete au primit ședințe gratuite de machiaj și coafura de la specialiștii din domeniu, care s-au oferit voluntari in proiectul WorldTeach. WorldTeach atrage atenția asupra fenomenului grav ce il reprezinta traficul de persoane, avand proiect realizarea…

- Libraria Humanitas din Timisoara, de pe strada Eugeniu de Savoya, gazduieste joi, 13 iunie, de la ora 18.00, lansarea volumului „La inceput a fost sfarsitul. Dictatura rosie la Bucuresti”, de Adriana Georgescu, cu un cuvant inainte de Monica Lovinescu. In 1945, cand a fost arestata de comunisti si torturata,…

- „Leii din Banat” au pierdut „finala” pentru locul 5 cu argesenii dupa trei jocuri. In meciul decisiv, disputat in aceasta seara in sala „Constantin Jude”, oaspetii BCMU FC Arges Pitesti au castigat pe final, scor 79-72. SCM Timisoara e mai ingrijorata insa de esecurile in serie din afara terenului,…

- Un cartier rezidential cu totul special se construieste in Timisoara. Proiectul este inspirat de satul rotund din Banat, unic in țara și declarat monument istoric de Ministerul Culturii. 14 milioane de euro au fost investite in "satul vertical", un ansamblu rezidențial plin de verdeața in care oamenii…

- Formația austriaca Harakiri for the Sky va susține un concert in Timișoara joi, 16 mai, de la ora 19, la Capcana, evenimentul find inclus in turneul pe care trupa il intreprinde in mai multe orașe din Romania. Fondata in 2011 in Viena, Austria, Trupa Harakiri for the Sky și-a propus inca de la inceput…

- Ediția cu numarul 119 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un material cu ONG-urile din vestul țarii care ajuta refugiații și migranții…

- Ediția cu numarul 115 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre o metoda didactica inedita pentru Romania aplicata de un…