Stiri pe aceeasi tema

- Familia de producatori agricoli din Aiud a mizat pe acest fruct si a pus bazele unei plantati de mure in ideea de a pune pe mesele consumatoriilor fructe naturale ti de calitate la un pret de productie cat mai mic. Plantatia de mure se afla pe raza localitatii Aiud, cu acces rapid la autostrada Sebes…

- Capșunile fac parte din seria fructelor cu numeroase beneficii pentru sanatate, care ajuta, de asemenea, in curele de slabire. Puțini știu ca acestea sunt bogate in antioxidanți și ca lupta impotriva unor afecțiuni importante. In curand va incepe și sezonul lor, de aceea iatra 5 motive pentru care…

- Alexandra Dulgheru s-a accidentat din nou. Cat va lipsi de pe terenurile de tenis. Dupa ce a abandonat la turneul ITF de la Santa Margherita Di Pula (Italia), Dulgheru a revenit cu precizari despre starea de sanatate. Pe contul de Facebook, sportiva a scris: ”In cea de-a doua saptamana de la Australian…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a declarat sambata ca a venit timpul pentru investiții in Cetatea Alba Carolina. Acesta a explicat ca la edificiul facut acum 300 de ani „daca nu lucrezi in fiecare zi, totul cade incet, incet pe tine”. Vezi și FOTO-VIDEO: Calitate de… CRAPA toate. Zidurile…

- Astenia de primavara. Simptome Potrivit specialistilor, astenia de primavara afecteaza mai mult femeile, al caror organism se adapteaza mai greu la noul mediu. Dar, astenia de primavara mai poate fi cauzata si de schimbarile hormonale care se petrec sau din cauza lipsei vitaminelor si mineralelor…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, a reacțoionat dupa moartea Israelei Vodovoz. Deși cele doua s-au certat urat in trecut, acum Adriana Iliescu a avut o reacție cu totul neașteptata. In urma cu cațiva ani, Adriana Iliescu și Israela Vodovoz au fost la cuțite , cele doua aruncndu-și vorbe…

- Hipermaketul Auchan de pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta a fost amendat de comisarii pentru protecția consumatorului cu suma de 10.000 de lei. Inspectorii spun ca au gasit mai multe nereguli in ceea ce privește fructele și legumele comercializate. Comisarii au dispus și distrugerea a peste…

- Dieta cu lamaie. Slabesti si detoxifici organismul Dieta cu lamaie este una dintre cele mai eficiente diete de slabit si, totodata, de detoxifiere, pe parcursul careia nu vei resimti senzatia de foame. Cura cu lamâie dureaza 16 zile, perioada în care specialistii sustin ca organismul…

- In ultimii ani, industria de creare a mobilei a inflorit in mod surprinzator. Asta pentru ca a existat o perioada in care mobila trainica era in casele oricarui, insa un alt val a adus si alte tendinte; astfel, s-a descoperit o maniera mai facila de a produce ieftin si mult, insa din nefericire asta…

- Mod de preparare Varza dulce cu carne de porc (afumata) Se curata verzele de foile de deasupra (care nu sunt sanatoase si nici frumoase), se taie in jumatati si se toaca fideluta, inlaturand cotorul. Frecam varza cu 1-2 lingurite de sare, sa se inmoaie.Carnea se opareste cateva minute…

- Nu va opera insa triunghiul lui Blue Air datorita faptului ca Tarom nu are baze pe aeroporturile din tara (Blue are baze la Cluj si Iasi), va folosi avioane care vin de la hub-ul Tarom din Bucuresti. Zborurile vor fi operate de avioane ATR 42 si pretul biletelor incepe de la 40 euro (foarte rezonabile…

- In aceasta dimineața, vanzatorii din piețele oradene au capitulat in fața frigului și s-au grabit sa iși acopere marfa cu paturi ca sa nu inghețe. Cei care au fost nevoiți sa iasa din case au inghețat in stații, in așteptarea autobuzelor ori tramvaielor.

- Fructele sunt periculoase in timpul unei cure de slabire din cauza conținutului de zahar pe care il au, mai exact din cauza fructozei. Fructele chiar ingrașa de aceea trebuie sa calculam bine cantitatea de fructe din fiecare zi.

- Rapid CFR Teiuș, una dintre echipele de tradiție ale fotbalului județean din Alba, iși intrerupe activitatea și se retrage in retur din Liga a IV-a! Clubul feroviar, inființat in 1930, a fost mereu prezent in aceste aproape 9 decenii in fotbalul amator, ajungand inclusiv in Liga a 3-a. Penultima clasata…

- Se circula mai incet chiar și fața de vremea lui Carol al II-lea. Partea proasta este ca lucrurile se vor inrautați in condițiile in care nu se investește aproape deloc in calea ferata. Deși are un buget de peste 1 miliard de euro in 2017, Compania CFR Infrastructura nu reușește sa creasca viteza trenurilor.…

- Cine lucreaza cel puțin 8 ore pe zi și se straduiește sa aiba un stil de viața sanatos, știe deja ca cina e masa care vine la pachet cu cea mai mare bataie de cap. Gandește-te doar – dupa o zi lunga, dupa cateva zeci de minute de stat in trafic, cine mai are chef de gatit? De cele mai multe ori, in…

- Ni se spune de zeci de ani de zile ca legumele sunt super sanatoase, ca lupta impotriva cancerului, ne curața sistemul digestiv și ne intaresc sistemul imunitar. Cu toate acestea, unele dintre legume au o latura „intunecata”. Ele nu vor sa fie mancate (așa cum nici animalele nu vor) și folosesc arme…

- Cursul monedei unice a urcat de la 4,6572 la 4,6588 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat într-un culoar îngust, 4,658 – 4,661 lei. Cotațiile de la oraa 14:00 erau de 4,659 – 4,662 lei. Reamintim ca maximul istoric de 4,6679 lei a fost atins în…

- Multi ar alege probabil prima varianta, fiind convinsi ca legumele proaspete sunt mult mai sanatoase decat cele congelate. Aflati insa ca este tocmai invers. Daca sunt congelate rapid legumele isi pastreaza valorile nutritive timp de mai multe luni; cele asa zis proaspete sunt in schimb degradate,…

- Fructele proaspete, legumele si conservele de legume, si citricele sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in ianuarie 2018 fata de ultima luna din 2017, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul gazelor, energiei…

- Fructele proaspete, legumele si conservele de legume, si citricele sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in ianuarie 2018 fata de ultima luna din 2017, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul gazelor, energiei…

- Struguri, pepeni, nectarine si alte fructe exotice, dar chiar si condimente, toate extrem de toxice, au fost la un pas sa ne ajunga în farfurii. Din fericire, au fost descoperite la timp si oprite, spun autoritatile. Ce se întâmpla pe piata neagra nu se stie.…

- Orice s-ar zice, lucrurile nu merg prea bine in tara noastra. O spun reprezentanti ai mai tuturor taberelor politice, o spun gazetarii, o spun protestele din strada, o simt largi categorii de cetateni. Unanimitatea opiniei se fisureaza doar atunci cind vine vorba despre cauze. Dar si in aceasta privinta,…

- Struguri, pepeni, nectarine si alte fructe exotice, dar chiar si condimente, toate extrem de toxice, au fost la un pas sa ne ajunga in farfurii. Din fericire, au fost descoperite la timp si...

- Cerealele integrale, ouale, legumele verzi, dar si anumite fructe sunt o sursa de energie si sunt recomandate de medici a fi consumate la micul dejun. Cerealele integrale sunt o foarte buna sursa de energie. „Cerealele integrale sunt una dintre cele mai bune surse de energie.…

- Sinaia se transforma incet-incet in orașul mistreților. Animalele sunt tot mai des vazute in diverse zone, iar in ultima vreme traverseaza aproape zilnic curtea spitalului orașenesc. Vanatorii au intervenit zilele trecute, i-au gonit si au impuscat cativa.

- Primavara se transforma incet-incet in vara, e prea devreme ca sa fii treaz(a), soarele e jos, sunetul muzicii inca in urechi, tobele, rumoarea ce devin zgomotul de fond, zgomotul oamenilor care vorbesc, umbla, rad, și vantul, vantul care mișca frunzele, corturile, hainele care-atarna și steagurile.…

- Iata care sunt alimentele care pot fi de ajutor daca suferi de tulburari de memorie: Legumele Legumele sunt necesare pentru menținerea sanatații generale. Ele sunt cea mai buna sursa de substanțe nutritive. Dar, mai presus de toate, legumele pot spori puterea creierului și pot imbunatați nivelul…

- "Scoateti o foaie de hartie, avem extemporal!". Așa i-a intampinat noul ministru al Transporturilor pe subalternii sai. Lucian Sova le-a cerut directorilor de companii si sefilor din minister sa ii semnaleze problemele cu care se confrunta.

- De ce este important sa mananci mai multe legume: Legumele sunt sursa importanta de substanțe nutritive, inclusiv vitamine, proteine, fibre și minerale, iar ele trebuie sa faca parte din dieta zilnica. Consumul de legume poate preveni apariția mai multor afecțiuni. In ciuda beneficiilor pe care…

- Afla ce alimente sunt pline de otravuri, emulgatori, agenți de îngroșare, coloranți, alergeni și reziduuri de pesticide, îngrașaminte, anti-daunatori, dar si alte chimicale cu care au fost tratate si care se regasesc în acestea,

- O postare de pe Facebook a lui Liviu Dragnea a devenit virala, dupa ce in mesajul de condoleanțe din ziua morții lui Neagu Djuvara, numele celebrului istoric a fost confundat cu Mircea Djuvara. Duminica, liderul PSD a declarat ca nu a scris el mesajul, ci o alta persoana, iar aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu i-a fost și nu ii este teama de suspendare, intrebat fiind daca acest lucru a contribuit la decizia de a o desemna pe Viorica Dancila premier. ”Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Incet, dar sigur…

- Niciodata italienii nu au mancat mai multe fructe si legume ca anul trecut: 8,5 milioane de tone. Un record. Grijulii cu sanatatea, atasati de regimul alimentar mediteranean sau pentru ca produsele lor sunt printre cele mai bune, explicatiile sunt multiple. Fructele si legumele au reprezentat principalele…

- Te-ai bucurat de gustul lor si le-ai apreciat beneficiile pentru sanatate. Ai idee, insa, cum arata inainte sa ajunga la tine? Dar, cu siguranța, nu știai cum cresc și cum arata acestea, inainte de a fi recoltate. Ei bine, imaginile care urmeaza sunt surprinzatoare! Iata unele dintre alimentele preferate…

- Medicul specialist gastroenterolog Andrei Groza face parte din noua generație de cadre medicale, generație in care ne punem speranțele ca va schimba, puțin cate puțin, din imaginea medicului “zeificat”, la care se poate ajunge doar apeland la relații sau, evident, cu “plicul”. L-am cunoscut deloc intamplator,…

- Ciorba de perisoare # Reteta 1 Reteta primita de la Laly. Ingrediente Ciorba de perisoare perisoare: 1 kg carne tocata (amestec porc si vita) 2 oua 1/2 legatura patrunjel tocata 50 gr orez sare 1 ceapa potrivita ca marime piper Pentru ciorba:…

- Imagini lugubre in Piata de Flori 700, unde vantul bate si la propriu, si la figurat. Aproape ca nu vezi nici un cumparator prin piata, iar putinii vanzatori tremura de frig si sufla in palme, sperand ca, doar-doar, o mai trece vreun client. „Vanzarile merg foarte prost. Nu prea mai cumpara flori lumea…

- Fructoza, zaharul gasit în fructe, ar putea duce la cresterea apetitului pentru mâncaruri bogate în calorii, potrivit unor noi cercetari. În timpul unui experiment, ale carui rezultate au fost publicate în revista PNAS, 24 de voluntari au consumat bauturi îndulcite…

- Poate nu te-ai fi gandit la asta, dar dupa ce vei citi despre concluziile celui mai recent studiu din domeniu, este posibil sa incepi sa iti speli fructele si legumele mai bine. De ce? Pentru ca fructele si legumele tale preferate sunt probabil "acoperite" de pesticide. Daca pana acum doar…

- Asa incepe un banc auzit in urma cu aproape 20 de ani, cu privire la economia romaneasca, si mai actual ca oricand, avand in vedere degradarea rapida a nivelului de trai al populatiei. Pentru ca, desi pe hartie romanii au venituri mai mari, cresterile de preturi din ultimele luni si cele care urmeaza…

- Zonele verzi din Bucuresti se transforma incet, incet in parcari ilegale. In parcul din zona Politehnicii, zilnic, zeci sau sute de masini sunt lasate pe alei sau direct pe iarba de șoferii grabiti sau neglijenti.

- Promotii ispititoare la accesorile Expomineralia si Bag Expo, in Iulius Mall Cluj (P) Sezonul promoțiilor de iarna continua la Iulius Mall Cluj, spre incantarea celor pasionați de cumparaturi, dar și de reduceri. Primele ediții din 2018 ale targurilor EXPOMINERALIA și BAG EXPO aduc nenumarate surprize,…

- Fructele uscate si curele de slabire. VEZI cate calorii Consumati curmale, caise, stafide, cirese, mere, afine, prune, piersici, capsuni, ananas sau mango, toate fructe uscate. Sunt foarte bogate in minerale, vitamine, antioxidanti si fibre. Fructele uscate contin si cantitati mari de fosfor,…

- HOROSCOP BERBEC Nu te lasa influentat de colegii din jur care au tendinta de a trata o problema ca pe o bagatela, pentru ca se va dovedi a fi cu mult mai serioasa decat cred ei. Nu glumi pe seama lucrurilor importante, ci priveste cu atentie fiecare detaliu. Daca ignori cine stie ce aspect,…

- Alimentele modificate genetic sunt o sursa inepuizabila pentru dezbaterile din prezent. Unele persoane incearca pe cat posibil sa evite acest tip de produse in timp ce altii chiar le prefera. Insa multe persoane nu realizeaza ca fructele...

- 1. Nu ține o dieta speciala Poți sa mananci normal și totuși sa slabești. Important e sa respecți un ritual zilnic. Ia 5 mese pe zi, 3 feluri principale și 2 gustari. Daca nu respecți ordinea aceasta, vei fi obosita și vei simți nevoia sa mananci mai mult. 2. Mananca bucați mici de…

- Bucurie mare pentru copii din Galati care, sambata dimineata, s-au strans in numar foarte mare sa nu cumva sa piarda prima calatorie a zilei cu mult asteptatul Autobuz al lui Mos Craciun. Cand au aparut, nu unul, ci doua autobuze, deoarece chiar de la prima statie erau multi copii si parinti, cei mici…

- Pentru o alimentare corecta și echilibrata medicii recomanda consumul cotidian al legumelor și fructelor verzi. Produsele de aceasta culoare, conțin multe vitamine si substante minerale folositoare pentru sanatate. In primul rind medicii recomanda sa acorde atentie avocado – o sursa importanta de…

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune ca actiunile Parlamentului privind Legile Justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…