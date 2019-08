Legumele autohtone, mai scumpe și cu 112,97% comparativ cu decembrie 2018! Incepem articolul de fața cu urmatoarea afirmație a MADR: „Piețele agroalimentare din Romania ofera consumatorilor in aceasta perioada suficiente cantitați de legume și fructe de sezon din producția autohtona“. Și continuam cu o alta apreciere venita tot de la oficiali ai instituției: „In comparație cu anul trecut, prețurile sunt mai mici peste tot.“ Noi nu avem la dispoziție o statistica referitoare la consumul anual de legume al populației. Eurostat spunea, anul trecut, ca 41% dintre romani servesc zilnic legume: 28,5% dintre aceștia mananca o porție pe zi și 13% de minimum doua ori pe zi. Dar… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

