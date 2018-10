Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin-Popescu Tariceanu, solicita Guvernului solutii care sa asigure o masura "echilibrata" si "rezonabila" intre producatorii de medicamente generice (echivalente terapeutice ale produselor farmaceutice originale ale caror brevete au expirat - n.r.) si cei de medicamente scumpe.…

- Este sezonul muraturilor, iar gospodinele au inceput deja sa se pregateasca pentru iarna. Acestea vor fi nevoite sa scoata mai multi bani din buzunar pentru a-si aproviziona camara cu conservele necesare. Asta, deoarece, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, legumele sunt ...

- La noi, gospodarii dintr-o localitate din Alba ii acorda o atentie deosebita. Cel putin 10 zile fermierii supravegheaza procesul tehnologic, de la culesul ardeilor si pana la macinat. In acest an, insa, vremea capricioasa a afectat productia. Toate ulitele din Lunca Mureșului miros imbietor de la…

- In județul Prahova, a inceput culesul viilor, deși suntem inca in august ! Specialiștii sunt mulțumiți și spun ca a fost un an bun, cu o producție bogata. Insa la baza unui vin bun stau munca susținuta, priceperea și dragostea pentru oenologie.

- Borcane cu zacusca, muraturi sau bulion incep sa umple camarile romanilor obisnuiti sa-si pregateasca in casa provizii pentru sezonul rece. Anul acesta insa, totul pare dat peste cap, si multe gospodine au inceput deja cumparaturile.

- Vremea capricioasa din acest an reduce productia de miere la 60% - 70% din ceea ce se obtine intr-un an bun cu valori de 25.000 - 27.000 de tone, insa pretul mierii nu va creste, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea. "A fost o iarnă uşoară,…

- Meteorologii anunța ca ploile se vor extinde pe tot teritoriul țarii de miercuri, insa temperaturile raman cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi capricioasa pana la sfarșitul lunii. ”De marți, se inmulțesc ploile, ca și apariție, dar și ca arie. Daca luni au fost doar cateva celule, de…

- Saptamana care urmeaza vremea se imbunatațește substanțial, iar ploile vor fi mai rare. Sunt anunțate cateva ploi razlețe abia la mijlocul saptamanii. In schimb, temperaturile vor scadea puțin, așa incat maximele nu vor atinge 30 de grade Celsius. Luni, 16 iulie Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius,…