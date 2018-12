Stiri pe aceeasi tema

- O fosta legitimație a lui Vladimir Putin, emisa de poliția secreta est-germana ar fi fost descoperita in arhivele Stasi, scrie Guardian. Legitimația emisa pentru "Maiorul Vladimir Putin" a fost gasita printre dosarele de personal din timpul erei sovietice din Dresda, unde Putin a activat ca ofițer KGB…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut o legitimatie pentru politia secreta din Germania de Est, Stasi, inainte de caderea Zidului Berlinului in 1989, a declarat marti un angajat al unor arhive germane, potrivit DPA. Legitimatia, valabila intre 1985 si 1989, i-ar fi permis lui Putin sa…

- Descoperire de senzatie a cotidianului german Bild. Jurnalistii germani au intrat in posesia unei carti de identitate eliberata de catre Ministerul Securitatii Statului (STASI) pe numele lui Vladimir Putin. La...

- In arhivele din Dresda a fost descoprita legitimația de serviciu eliberata de Stasi (serviciul secret și poliția politica a fostei Republicii Democrate Germane) pe numele actualului președinte al Rusiei, Vladimir Putin, scrie Bild. Potrivit ziarului, legitimația pe numele maiorului Putin a fost eliberata…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca intentioneaza sa anexeze intreaga Ucraina si a facut apel cancelarului german Angela Merkel, in interviuri acordate publicatiilor din Germania, sa ofere asistenta Kievului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderii politici din Turcia (Tayyip Erdogan), Rusia (Vladimir Putin), Franta (Emmanuel Macron) si Germania (Angela Merkel) s-au intalnit pentru a discuta despre problema Siriei, principalele linii fiind intarirea armistitiului fragil din regiunea Idlib si inregistrarea de progrese in directia unei tranzitii…

- Bulgarul Severin Krasimirov va fi inculpat in persoana de violarea si uciderea Viktoriei Marinova, in varsta de 30 de ani, corpul acesteia fiind gasit intr-un parc din Ruse pe 6 octombrie. Politia a spus ca aceasta fusese batuta si violata inainte de a fi ucisa. Barbatul de 20 de ani "a recunoscut (...)…

- Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, a fost gasita moarta, sambata, intr-un parc din Ruse, unde a mers sa faca jogging. Un cetatean bulgar este considerat principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei Victoria Marinova. El a fost retinut in Germania si a fost pus sub acuzare pentru…