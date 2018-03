Legiştii din Piteşti au anunţat cauza decesului tânărului abandonat pe stradă - edem pulmonar Barbatul gasit mort, duminica dupa-amiaza, dupa ce a fost coborat dintr-o un autoturism si lasat in fata unui bloc din Pitesti a decedat din cauza unui edem pulmonar, arata rezultatele preliminare ale necropsiei. Surse judiciare au declarat luni pentru News.ro ca primele rezultate ale necropsiei indica drept cauza a decesului asfixia prin edem pulmonar acut in cazul barbatului coborat dintr-o masina si lasat pe strada, in fata unui bloc din Pitesti. Conform surselor citate, concluzia legistilor pune pe plan secund ipoteza conform careia barbatul, cunoscut consumator de narcotice, ar fi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Surse judiciare au declarat luni pentru News.ro ca primele rezultate ale necropsiei indica drept cauza a decesului asfixia prin edem pulmonar acut in cazul barbatului coborat dintr-o masina si lasat pe strada, in fata unui bloc din Pitesti. Conform surselor citate, concluzia legistilor pune…

- De 8 martie, o femeie din Arges e in pericol sa isi piarda viata. Sotul ei a injughiat-o de doua ori, apoi a incercat sa se sinucida. Ambulanta chemata sa ii ofere ajutor victimei a acordat ingrijiri agresorului, pe care l-a dus de urgenta la spitalul din Pitesti.

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata sambata noapte la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu formația locala, din Serie A. Clubul viola a pastrat discretia in privinta tragicului eveniment, dar presa italiana a descoperit motivul mortii: stop cardio-respirator.…

- In 1992, o tanara de 19 ani naștea un copil la maternitatea din Pitești. De atunci, ea nu și-a vazut niciodata copilul, crezand ca bebelușul este mort. Adevarul este unul mult mai sumbru, ieșit la iveala dupa 26 de ani de tacere și tristețe.

- Talharia a avut loc pe 20 ianuarie. „Pe data de 20 ianuarie, aflandu-se pe o strada din municipiul Iasi, ar fi deposedat prin acte de violenta o femeie in varsta de 47 de ani, cauzand un prejudiciu de aproximativ 800 lei. In geanta, femeia avea bani, acte si un telefon mobil. In baza probatoriului administrat…

- Doi barbati din Craiova care au depus marturie in cazul tanarului ucis in plinsa strada la sfarsitul anului 2016 au fost retinuti. Sunt acuzati ca au facut declaratii mincinoase cu privire la faptele care s-au petrecut in dimineata crimei.

- O femeie de 83 de ani din comuna ialomiteana Adancata a murit, marti, la spital, dupa ce a fost gasita pe strada, acoperita cu zapada. Necropsia urmeaza sa stabileasca daca decesul a survenit din cauza frigului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dupa ce a baut bine, barbatul de 55 de ani din comuna Stoenesti a inceput sa se certe cu familia. La un moment dat, omul si-a dat foc sub privirile ingrozite ale sotiei. Femeia l-a scos afara din casa și a incercat sa stinga flacarile cu zapada. Ginerele barbatului a sunat apoi la 112, iar el a fost…

- Situatie nemaiintalnita pe o strada din Lugoj. Activitatea unui magazin de pe strada Caransebesului a fost aproape blocata dupa ce soferul unui camion a fost oprit de politie. Barbatul care avea probleme cu niste documente s-a luat la cearta cu politistii, a inchis cabina si a plecat. Conform unor martori,…

- Polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au depistat, joi, 15 februarie, pe strada Ion Popovici Banațeanu, doua persoane, de 43 și 58 de ani, avand asupra lor țigarete de contrabanda. De la cei in cauza, polițiștii au ridicat in vederea confiscarii 3.800 de țigarete…

- Polițiștii Biroului Rutier Pitești l-au depistat pe V.B., de 19 ani, din comuna Calinești, care, in timp ce conducea un autoturism pe str. Calea Campulung din Pitești, a efectuat manevra de depașire peste marcajul logitudinal dublu continuu ce separa sensurile de mers și a fost inregistrat de aparatul…

- Traficul rutier a fost blocata complet, pe un sens, pentru mai bine de o jumatate pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, in judetul Dambovita, in urma unui accident de circulatie. Potrivit centrului Infotrafic al Inspectoratul General al Politiei Romane, s-au ciocnit doua autoturisme,…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Bizonul de pe strada Eminescu, pe care vi l-am prezentat in articolul „«Luceafarul» a coborat intr-un bizon la Arad. «Eminescu» il da pe mana poliției”, publicat marți, 13 februarie, a fost amendat de catre Inspectoratul de Poliție Județean Arad. Este vorba despre o șoferița, de 41 de ani, din Arad.…

- Tanarul din cartierul clujean Maraști, gasit in agonie la baza unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, s-a sinucis. Ancheta polițiștilor a scos la iveala faptul ca baiatul de 18 de ani era suparat pe viața. Inainte de a se arunca in gol de la peste 30 de metri inalțime, etajul 11, sinucigașul…

- Un tanar de 16 ani a fost grav accidentat pe Calea Moților din Cluj-Napoca, joi, in jurul pranzului. Adolescentul voia sa traverseze strada, numai ca a ales sa faca asta prin loc nepermis. Un autoturism a surprins și accidentat pietonul. Elevul voia sa traverseze strada in zona stației „Spitalul de…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare in judetul Arges, anunța ca in acest moment este o avarie in rețea. Astfel, joi, 1 februarie, intre orele 11.00 – 12.00, apa potabila va fi oprita pe strada Garii din comuna Bradu.

- Azi dimineața, in jurul orei 6.30, cei care se deplasau pe strada Ion Creanga din localitate au descoperit, prabușit langa o bicicleta, un cetațean, care zacea fara suflare. In urma apelului la 112, la fața locului a sosit Poliția orașului Cugir și o ambulanța. In urma operațiilor de resuscitare, medicii…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, s-a calificat in finala Openului Australiei, dupa abandonul adversarului sau, sud-coreeanul Hyeong Chung, in setul al doilea, la scorul de 6-1, 5-2, vineri la Melbourne, in semifinalele competitiei.Chung (21 ani), unul dintre cei mai promitatori…

- Doi șoferi au pus stapanire pe o strada din Alba Iulia, sambata dimineața. Aceștia și-au parcat mașinile in așa fel incat au blocat intrarea/ieșirea din str. Cloșca – Arnsberg. A fost chemata Poliția locala dar, dupa cum a scris un localnic, masura luata – de a lipi inștiințarile pe parbrizul mașinilor…

- Viscolul si zapada au lasat fara energie electrica peste 100 de localitati Zeci de mii de gospodarii din mai multe judete au ramas fara curent electric din cauza ninsorii si viscolului. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, în cadrul videoconferintei cu prefectii, organizata…

- In cursul dimineții de ieri, 14 ianuarie 2018, un localnic din Cugir a apelat numarul de urgența 112 aratand ca intr-un șanț din apropierea stadionului „Parc” din localitate, se afla un barbat decedat. In urma cercetarilor efectuate de catre organele locale de poliție s-a constatat ca este vorba de…

- Desi Irina Rimes este extrem de discreta cand vine vorba de viata personala, motivul divortului sau este cutremurator. Aparent, fostul sot al cantaretei si-a lasat amanta insarcinata.

- Strada principala din orasul Balți testeaza nervii șoferilor. Autoritațile au inceput reparațiile, doar ca lucrarile au fost stopate. Responsabilii dau vina pe condițiile meteo nefavorabile.Așa arata cea mai aglomerata porțiune de drum de pe strada principala din oraș.

- Roman mort in Sicilia, gasit dupa trei zile de cautari.Medicii legisti au stabilit ca decesul a survenit din cauza unei lovituri la cap, cu un corp contondent. Situatie in care politia nu exclude nicio pista, de la moarte accidentala, la crima. Mister total in jurul mortii unui cioban roman din Sicilia,…

- Monalisa Pandelea, in varsta de doar 26 de ani, a murit zilele trecute, fiind rapusa de o boala necrutatoare, care a evoluat foarte rapid. Tanara s-a stins din viata pe patul unui spital, potrivit apropiatilor sai. Ea fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer de piele si se pare ca boala…

- Un Pontiac Firebird, masina mai rar intalnita in regiunea in care locuim, sta de cel putin un an pe o strada din Chisinau. Posibil abandonat, coupeul poate fi vazut atat de trecatori, cat si din transport public in preajma intersectiei Alexandru cel Bun – Maria Cebotari.

- In noaptea de 01/02 ianuarie a.c. un tanar de 28 de ani a sesizat politia asupra faptului ca, pe fondul unor discutii contradictorii cu mai multe persoane necunoscute, a fost agresat si deposedat de un telefon mobil, in valoare de 5 000 de lei.

- E iures in vestiarul fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu! Jucatorii nu si-au primit salariile de aproape trei luni, iar antrenorul Edward Iordanescu nu stie cum sa le mai capteze atentia la antrenamente si chiar la jocuri. Astra a inceput greoi campionatul, date fiind plecarile masive din lot,…

- Descoperire macabra intr-o masina oprita in centrul orasului Oradea. Un trecator a fost atras de pozitia nefireasca a unui barbat aflat intr-o masona astfel ca a sunat la 112. Ajunsi la fata locului, salvatorii au incercat in zadar sa-l resusciteze pe sofer.

- Un nou succes al urbanismului clujean a fost semnalat pe strada Pitești. Pe un trotuar cu o lațime de 30 de cm au fost ”plantați” stâlpișori metalici care îl fac astfel impracticabil. Fotografia a fost realizata…

- Demers inedit al Asociatiei Concesionarilor din Ranca, in fruntea careia se afla Constantin Panescu, in cazul șoferului din Pitești care duminica trecuta a ramas fara permis de conducere dupa ce a urcat cu autocarul pana &icir...

- La data de 11 decembrie a.c., ora 21.25, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați de catre un conducator auto cu privire la faptul ca autoturismul condus de acesta pe DN2 E 85, pe raza municipiului Focșani, a fost colizionat de un autoturism, al carui conducator auto a plecat de la locul producerii…