Torționarul Alexandru Vișinescu, condamnat la 20 de ani de detenție pentru infracțiuni contra umanitații, a murit in inchisoare in urma unui infarct miocardic, potrivit cetificatului constatator al decesului, au declarat in exclusivitate pentru MEDIAFAX surse judiciare.

„Infarct miocardic, traumatism toracic recent cu fracturi costale, ruptura de splina, operat”, au notat medicii in certificatul constatator, imediat dupa decesul lui Alexandru Vișinescu.

Fostul comandant al Penitenciarului…