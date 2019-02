Legislatorii din Lituania vor să interzică știrile false răspndite de Rusia Legislatorii lituanieni vor sa criminalizeze raspândirea neîncrederii în stat și tentativele de distorsionare a istoriei. Criticii susțin ca o astfel de lege care lupta cu dezinformarea pune pe acelați loc jurnalismul de investigație cu propaganda, transmite DW.

Pe 11 ianuarie anul trecut, cu o zi înainte de aniversarea liptei pentru independența fața de sovietici din 1991, majoritatea parlamentara dominata de Verzii populiști și de partidul Uniunii Fermierilor, a decis sa acționeze în vederea interzicerii anumitor tipuri de discurs din peisajul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se teme de o posibila implicare a Rusiei in alegerile din acest an. Intr-un proiect de lege se susține ca este pregatit un atac „fara precedent” pentru care Rusia ar fi alocat 350 de milioane de dolari.Citește și: Corina Cretu si Rovana Plumb, fața in fața: Ce i-a cerut comisarul plecat…

- Serviciile de informatii din Lituania avertizeaza ca Rusia intentioneaza sa aiba ingerinte in alegerile prezidentiale, europarlamentare si locale, principala miza fiind schimbarea presedintelui prooccidental Dalia Grybauskaite, potrivit mediafax.Citește și: Gabriela Firea cere intervenția…

- Reteaua de conturi a emis mesaje pe Twitter care aveau in centru violentele si haosul din timpul protestelor „vestelor galbene”. Manifestatiile au inceput luna trecuta, iar de atunci, zilnic, un numar de 200 de conturi monitorizate au transmis aproximativ 1.600 de mesaje si repostari. Potrivit…

- Un reprezentant apropiat al presedintelui american Donald Trump s-a aflat in contact cu Kremlinul in legatura cu proiectul de construire a Trump Tower in Rusia, inainte ca Donald Trump sa devina presedinte, a confirmat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, in marja summitului…

- Un reprezentant apropiat al presedintelui american Donald Trump s-a aflat in contact cu Kremlinul in legatura cu proiectul de construire a Trump Tower in Rusia, inainte ca Donald Trump sa devina presedinte, a confirmat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, in marja summitului…

- Rusia a violat cinic acordurile internaționale și desfașoara „un razboi de agresiune deschis impotriva Ucrainei”, a declarat președintele Lituaniei, Dalia Grybauskaite, citata de Delfi. Potrivit ei, Vilniusul condamna acțiunile Moscovei in stramtoarea Kerci și ii cere „sa elibereze imediat navele deturnate…

- Rusia a elaborat un proiect legislativ vizand impiedicarea scurgerilor de date personale din cadrul institutiilor publice, dupa ce in spatiul public au aparut detalii ale unor presupusi agenti de informatii, care ar fi fost implicati in operatiuni clandestine in strainatate, informeaza Reuters preluata…

- Oficialii occidentali si criticii Kremlinului urmaresc cu ingrijorare pregatirile Interpolului pentru un vot care ar putea numi ca lider al organizatiei un general al Ministerului de Interne al Rusiei, scrie The Guardian.Adunarea generala a Interpolului se desfasoara zilele acestea la Dubai…