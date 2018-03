Stiri pe aceeasi tema

- Xi Jinping a fost reales sambata fara probleme la presedintia Chinei pentru al doilea mandat de cinci ani, dupa un vot in unanimitate in favoarea omului forte de la Beijing, singurul candidat la functia suprema in stat, relateaza AFP. La mai putin de o saptamana dupa ce a obtinut o reforma a Constitutiei…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Un accident grav s-a produs duminica seara, in Bucuresti, fiind implicate trei autoturisme. La fata locului intervin echipaje de descarcerare, intrucat patru persoane sunt incarcerate, dintre care trei nu sunt constiente.Accidentul s-a produs la intersectia dintre Sos. Gheorghe I. Sisesti…

- Codrin Ștefanescu a criticat dur ”dictatura” impusa de Liviu Dragnea, in PSD, inainte de Congresul de sambata! Dupa ce a pierdut cursa pentru funcția de secretar general, Ștefanescu spune ca se așteapta sa fie revocat și din funcția de adjunct al celui impotriva caruia a candidat.”Ma aștept…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Parlamentul Chinei a eliminat, duminica, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Liderul chinez, Xi Jinping, ar putea deveni presedinte pe viata, dupa ce Congresul National al Poporului, Parlamentul de la Beijing, a adoptat o serie de amendamente la Constituție. Astfel, a fost eliminata prevederea referitoare la limitarea mandatelor prezidentiale.

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Deputatul Nicolae Banicioiu anunța ca și-a depus candidatura la funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul PSD din 10 martie. Banicioiu a gasit și organizație PSD care sa-l susțina și joaca in echipa cu fostul premier, Mihai Tudose.”Mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte…

- Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov a decis, miercuri, sa sustina, la Congresul din 10 martie, candidatura premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, precum si pe cea a lui Marian Neacsu la functia de secretar general al Partidului Social Democrat, informeaza un…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Cei 106 delegati pe care Organizatia Judeteana Suceava a PSD ii va avea la Congresul PSD din data de 10 martie a.c. vor vota pentru realegerea lui Liviu Dragnea in functia de presedinte al PSD. Rezolutia de sustinere a lui Liviu Dragnea la functia de presedinte al PSD a fost adoptata in unanimitate…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat sambata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizandu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat. …

- Donald trump a declarat ca il admira pe omologul sau chinez Xi Jinping, care și-a prelungit mandatul de președinte pe viața și susține ca ar trebui și Statele Unite sa incerce așa ceva, scrie CNN. Dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie , permițandu-i…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului.

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat sambata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizandu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat. Intr-o inregistrare audio…

- Averea celor mai bogati membri ai Parlamentului chinez a crescut cu o treime in ultimele 12 luni iar un numar de 102 membri ai legislativului au o avere de cel putin un miliard de dolari, potrivit unui raport publicat vineri de revista Hurun, informeaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. Magnati…

- Luni, PSD are o sedinta a Comitetului Executiv National in care va decide daca la Congresul Extraordinar din 10 martie vor avea loc alegeri pentru functiile de vicepresedinti, dar si pentru cea de presedinte executiv, intens disputata in partid. Totodata, in Congres se vor face schimbari si la Statutul…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de închisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, într-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluând agentia

- Planul Chinei pentru ca presedintele Xi Jinping sa ramana la putere pe termen nedeterminat a starnit opozitie puternica pe retelele sociale iar miscarea a fost comparata cu dinastia aflata la conducerea Coreei de Nord, scrie Reuters, preluat de News.ro.

- Europarlamentari din mai multe state i-au scris presedintelui chinez Xi Jinpig, cerandu-i eliberarea imediata si neconditionata a editorului suedez Gui Minhai. De cealalta parte, un ziar apartinand partidului comunist a criticat dur modul in care presa a prezentat subiectul, numindu-i pe jurnalisti…

- Fostul ministru Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, pentru AGERPRES, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton a raspuns: "Nu mai…

- Surse politice au declarat pentru site-ul Axios.com ca incidentul a avut loc pe 9 noiembrie 2017, cand presedintele Donald Trump si echipa sa au vizitat Marea Sala a Poporului din Beijing, unde era programata intalnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. In momentul in care a vrut sa intre in…

- Marius Parvu este consilier in Consiliul Judetean Arges, pe listele Partidului Social Democrat Arges, in mandatul 2016-2020. De asemenea, Marius Parvu este directorul Directiei Petrochimice Bradu- Pitesti. In trecut a detinut aceasta functie si la Administratia Bazinala de Ape Arges Vedea. Conform unor…

- Fostul sportiv Alexandru Dedu a fost reales, miercuri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, invingand-o in turul doi al alegerilor desfasurate in Capitala pe Narcisa Lecusanu. Dedu a obtinut 100 de voturi, iar Lecusanu 99.

- Un atac armat a avut loc in cursul zilei de duminica intr-un mall din Beijing. Sunt victime multiple, transmite presa internaționala. O femeie a fost ucisa și alte 12 persoane ranite dupa ce un barbat a atacat mulțimea cu un cuțit, intr-un mall din Beijing, informeaza Reuters. Mall se afla intr-un cartier…

- Conservatorul Nicos Anastasiades, reales, duminica, in functia de presedinte al Ciprului, a obtinut 55,99 la suta din totalul voturilor exprimate, conform rezultatelor definitive ale celui de-al doilea tur al scrutinului prezidential. Contracandidatul lui Anastasiades, Stavros Malas, a obtinut 44 la…

- Nicos Anastasiades a castigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Cipru, fiind reales in functia de presedinte al tarii cu aproximativ 55.9% din voturi, potrivit rezultatelor dupa numararea a 95% din voturi.

- Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, a declarat, marti, ca nu exclude posibilitatea unui atac din partea Chinei, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tabere au crescut constant in ultimii ani, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, citat de mediafax.

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen a afirmat ca nu poate exclude posibilitatea unui atac din partea Chinei asupra insulei, pe fondul cresterii tensiunilor dintre cele doua parti, relateaza marti agentia Reuters. Relatiile intre Beijing si Taipei s-au racit considerabil dupa ce Tsai Ing-wen,…

- Victor Micu a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul ședinței de astazi a CSM. El a fost singurul candidat care a participat în concurs pentru aceasta funcție și a fost votat în unanimitate de ceilalți 11 membri ai CSM, scrie…

- George Weah, fostul star al fotbalului international care a câstigat luna trecuta presedintia Liberiei, a promis luni sa lupte împotriva coruptiei endemice din tara sa, în cadrul ceremoniei de învestitura, relateaza Reuters. Mii de sustinatori si numerosi lideri…

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Peste 100 de membri ai Uniunii Salvați Romania au formulat o plangere prealabila, in temeiul art. 7 al Legii 554/2004, prin care solicita anularea mai multor decizii ale forurilor interne ale partidului, culminand cu revocarea Hotararii Congresului din 28 octombrie 2017 prin care deputatul Dan Barna…

- Consiliul Elevilor anunta o noua serie de alegeri in singurul for reprezentativ al elevilor din judetul Suceava.Elevii care doresc sa devina lideri, sa reprezinte interesele colegilor lor si sa faca voluntariat in cea mai reprezentativa structura a elevilor din Romania, Consiliul Elevilor, au ...

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis omologului sau american Donald Trump, printr-un apel telefonic, marti, ca detensionarea situatiei din Peninsula Coreea, obtinuta cu greu, trebuie pastrata, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. Conform datelor…

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. …

- Oficiali guvernamentali care evalueaza rezervele valutare ale Chinei au recomandat incetinirea sau chiar stoparea achizitiei de obligatiuni de stat americane, considerand ca piata pentru aceste produse financiare devine mai putin atractiva, scrie Reuters, care citeaza agentia Bloomberg News .

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Exista diferente intre noi care sunt…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP. "Exista diferente intre noi care sunt legate de istoria…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Un tribunal din Georgia l-a condamnat pe fostul lider Mihai Saakasvili, in absenta, la trei ani de inchisoare pentru incercarea de a acoperi deovezile cu privire la uciderea unui bancher georgian in timpul mandatului sau de presedinte - un verdict pe care l-a denuntat ca fiind ilegal, relateaza Reuters.

- Vorbind la un eveniment militar din provincia nordica Hebei, cu o caciula neagra de blana pe cap, cu manuși de piele și imbracat intr-o haina groasa de camuflaj, Xi Jinping s-a adresat unui numar 7.000 de militari. Armata „trebuie sa creeze o elita și o forța care sa fie pregatita mereu pentru lupta…

- Relaxat, cu un zambet larg, Vladimir Putin le-a prezentat pasaportul sau membrilor comisiei de inscriere in cursa electorala si un dosar cu documente care au fost verificate in prealabil de comisia elctorala. In varsta de 65 de ani, Putin se prezinta la alegeri ca fiind candidat independent…

- Un grup de inițiativa a votat azi, la Moscova, pentru inaintarea lui Alexei Navalnii in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc in 2018. Potrivit Tvrain.ru, 742 de persoane din grupul de inițiativa de la Moscova au votat pentru nominalizarea lui Navalnii. Totodata,…

- Asociația Naționala a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) a desfașurat la data de 19 decembrie Adunarea Generala a membrilor. In cadrul forumului au fost prezentate rezultatele atinse pe parcursul anilor 2016-2017 și au fost aprobate prioritațile pentru anul 2018. De asemenea, membrii Asociației au…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic.