- Partidul prorus Armonia (social-democrat) a castigat alegerile legislative din Letonia, devasandu-i pe populisti, dintre care unii nu exclud sa formeze o coalitie cu respectiva formatiune, releva rezultatele definitive facute publice duminica, transmite AFP. Partidul Armonia a iesit pe primul loc, cu…

- Partidul pro-rus Armonia s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare letone, sambata, cu 19,4% din voturi, in fața alianței pro-occidentale FOR/Dezvoltare, potrivit unui sondaj la ieșirea de la urne, publicat de televiziunea publica și citat de AFP.

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat eforturile de a construi relatii cu liderul rus Vladimir Putin, spunand - intr-un interviu la CNBC - ca nu intotdeauna a fost agreabila conversatia dintre ei la intalnirea care a avut loc luni la Helsinki, relateaza vineri agentia Reuters. ''Asa…

- "Dezacordurile intre tarile noastre sunt cunoscute, iar eu si presedintele Putin am discutat pe larg astazi despre aceste lucruri. Relatiile noastre nu am mai fost niciodata mai proaste decat acum. Dar situatia a inceput sa se schimbe de acum patru ore. Chiar si in timpul tensiunilor Razboiului Rece,…

- 'Numeroase tari din NATO, pe care suntem asteptati sa le aparam, nu numai ca nu-si respecta angajamentul de 2% (care este scazut), dar de mai multi ani sunt deficiente in platile lor pe care nu le efectueaza. Vor rambursa Statele Unite?', a scris pe Twitter Donald Trump care le cere constant europenilor…

