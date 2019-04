Ucraina ar trebui sa suspende dezbaterea asupra proiectului sau de lege privind utilizarea limbilor minoritatilor, sa adopte o legislatie care sa fie in conformitate cu normele europene si sa nu reduca drepturile dobandite de minoritati, a declarat marti, la Strasbourg, presedintele comisiei pentru politica externa al Parlamentului ungar Zsolt Nemeth, relateaza MTI.



Luand cuvantul in cadrul unei mese rotunde dedicate situatiei drepturile de utilizare a limbilor in Ucraina, Nemeth a spus ca proiectul de lege ucrainean a starnit ingrijorare, argumentand ca acesta ar restrange utilizarea…