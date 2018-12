Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, Alexandru Baltag, a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre problemele din domeniul construcțiilor și de stimulare a investițiilor in acest sector.

- Secretarul de stat la Ministerul Economiei E™i Infrastructurii Vitalie Iurcu a vorbit A®n studioul radio Sputnik Moldova despre o restanE›Aƒ pe care o are Moldova A®n clasamentul international Doing Business legatAƒ de criteriul de obE›inere a autorizaAiei de construcE›ie.

- Hotii care i-au jefuit pe mai multi oameni de afaceri din Suceava, in special din zona cartierului Burdujeni, incep sa-si extinda aria de actiune. Un alt furt asemanator s-a petrecut in urma cu mai multe saptamani in cartierul Zamca. A fost vizata casa unui avocat sucevean, iar in urma furtului ...

- Menținerea de catre Agenția Moody"s a ratingului de țara „B3", cu perspectiva stabila pentru R. Moldova, este un puternic semnal pozitiv pentru investitori, considera directorul executiv al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), Alexandru Baltag.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu Directorul General Executiv al Centrului Financiar Internațional Dubai (Dubai International Financial Center DIFC), Arif Amiri.

- Consiliul IMM-urilor din Romania implementeaza proiectul “CREATIVE START", ce are ca scop incurajarea antreprenorialului prin susținerea inființarii de afaceri in industriile creative in zona Nord-Vest. In proiect s-au inscris peste 600 de persoane care au efectuat cursuri de formare antreprenoriala,…

- Reprezentanți mediului de afaceri din Hong Kong au fost prezenți vineri la Camera de Comerț și Industrie București (CCIB), iar principalele obiective ale intrevederii au vizat o mai buna cunoaștere a mediului economic și investițional din Romania, chinezii aratandu-se interesați de sectorul IT.Din…

- O ideea de afacere tot mai cautata in ultima perioada este cea a imprimarii de textile. Tehnologiile digitale au schimbat foarte mult industria textilelor si continua sa o schimbe, dar aceste tehnolgii pot fi destul de costisitoare, pe de o parte, dar, pe de alta, pot ajuta la marirea volumului de prodcutie,…