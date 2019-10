Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui camion a fost prins baut pe Șoseaua Chitilei, din Capitala, și a ramas fara permis, iar altul care conducea un vehicul cu anvelope uzate peste limita legala a fost sanționat. Cei doi au fost depistați in trafic, luni, de Brigada Rutiera, in timpul unor acțiuni de amploare.Potrivit…

- Operațiune incheiata cu succes, azi noapte, de polițiștii de la ”Crima Organizata” din Timișoara – aceștia au capturat o cantitate importanta de droguri. Avand informații despre o livrare care urma sa aiba loc, polițiștii de la ”Antidrog” au oprit o mașina care venea din Olanda. Cand au verificat mașina,…

- Informații bomba in cazul crimelor de la Caracal! De data aceasta au ieșit la iveala detalii surprinzatoare despre Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata ucisa de Gheorghe Dinca.

- • Un padurar a fost gasit mort vineri dimineata, la marginea unei paduri, avand mai multe urme de violenta pe corp • Din cate se pare, barbatul ce lucra de 20 de ani in domeniu a fost omorat de hotii de lemne • Politistii au deschis un dosar penal si fac acum verificari pentru a-i [...]

- Extragere a unui spion dintr-o tara ostila si apoi protectia acestui defector este o operatiune deosebit de dificila si costisitoare si doar o mana de servicii de informatii din lume sunt capabile sa o puna la punct , spune Philippe Hayez, fost Director adjunct al DGSE (serviciul de informatii externe…

- "A spus ca l-a sunat Dinca in acea seara de 24 iulie, in miercurea respectiva cand a disaprut Alexandra, la ora 22:30. Ce credeti? In urma verificarilor facute de anchetatori asupra listingului apelurilor, s-a dovedit ca nu il sunase Dinca. Sa va dau ceva din culise, ce nu am spus pana acum... Intr-o…

- Persoanele care isi doresc sa stie intotdeauna ce se intampla in jurul lor, ce vorbesc persoanele apropiate sau cunostintele lor, precum si persoanele care isi doresc sa se simta in siguranta trebuie sa ia in calcul ideea de a cumpara un microfon spion. Este vorba despre un dispozitiv micut…