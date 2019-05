Spectacol cu maşini 4X4, în weekend

Vestul ţării găzduiește, la sfârşitul acestei săptămâni, o competiție pentru împătimiții cailor putere. Cupa „ORCA Trophy” este organizată de... The post Spectacol cu maşini 4X4, în weekend appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]