- Parlamentarii din Comisia pentru legile justitiei au dat marti raport de admitere si pentru legea 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Raportul a fost votat cu 13 voturi pentru si 6 impotriva.Dupa ce a trecut de Comisie, legea va merge la vot in plen.

- Contractul pentru achizitia de benzi transportoare a fost atribuit de catre CEO, prin licitatie deschisa, firmei targujiene SC Artego SA, valoarea acestuia ridicandu-se la 20 de milioane de euro. Intre cele doua societati s-a incheiat un acord – cadru, fapt de care a luat act si Adunarea…

- Politistul vasluian care l-a împuscat pe nepotul fostului sef al Biroului Rutier Vaslui, dupa ce i s-ar fi descarcat arma în timp ce-l imobiliza, este cercetat pentru ucidere din culpa, dupa ce necropsia a aratat ca a fost vorba de un accident si nu de

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere.Citeste…

- Procurorul sef al DNA va prezenta raportul de activitate al DNA pentru anul 2017, miercuri, la o zi de la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de a o revoca din functie. La sedinta si-a anuntat participarea presedintele Klaus Iohannis, in…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu delegația GRECO. Ministrul Justiției a anunțat, sambata, faptul ca a avut o intrevedere cu echipa de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) pentru a discuta despre legile justiției. Ministrul Justiției a facut acest anunț, sambata, pe Facebook. „In…

- Recomandarile GRECO referitoare la modificarea legilor justiției. Delegația Grupului Statelor impotriva Corupției (GRECO), organismul anticorupție al Consilului Europei (CoE), a subliniat ca persoanele responsabile cu investigarea, judecarea și emiterea de verdicte privind faptele de corupție trebuie…

- Delegatia GRECO care s-a aflat miercuri si joi la Bucuresti precizeaza ca cei responsabili cu investigarea, urmarirea penala si judecarea infractiunilor de coruptie ar trebui sa beneficieze de independenta si autonomia corespunzatoare functiilor lor, inclusiv in cazul mecanismelor disciplinare. De asemenea,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia minoritatilor si ca situatia maghiarilor nu este nici pe departe rezolvata in tara noastra. Citeste si: DOLIU - A MURIT inca un PRINT al Romaniei: Descendent al unei vechi familii boieresti,…

- O delegatie a Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului Europei (CoE), a vizitat Romania in perioada 21-22 februarie in cadrul unei evaluari ad-hoc urgente referitoare la legislatia recent propusa ori deja adoptata privind sistemul judiciar, evaluare facuta…

- O delegatie a Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului Europei (CoE), a vizitat Romania in perioada 21-22 februarie in cadrul unei evaluari ad-hoc...

- La scurt timp dupa un raport devastator, in care acuza progresele limitate in prevenirea coruptiei parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, GRECO intervine in scandalul pe Legile Justitiei. Reprezentantii grupului statelor impotriva coruptiei s-au intalnit, joi, cu membrii Comisiei speciale…

- Forumul European, gazduit și moderat de catre romanca Maria Grapini, a avut teme importante pe agenda, cum ar fi Raportul privind Regulamentul PE și al Consiliului, privind stabilirea unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicarii legislației Uniunii privind produsele, circulatia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut ministrului "sa nu se faca de ras".

- Deși atenția publica se concentreaza in aceste zile pe dezbaterea Parlamentului European privind Legile Justiției, ziua de miercuri a adus vești extraordinare pentru țara noastra, dupa ce Legislativul reunit in plenul de la Strasbourg a votat pozitiv amendamentul eurodeputatei Claudia Țapardel la…

- O petitie semnata de peste 140.000 de persoane a fost depusa la picioare parlamentarilor. Marmura de pe holul principal al Senatului Romaniei a fost acoperita cu hartiile pe care sunt imprimate numele celor care sustin petitia. Documentul sustine independenta Justitiei. Cativa membri ai unei asociatii…

- Intr-un comunicat al PNL, se precizeaza ca decizia Curtii Constitutionale, urmare a sesizarilor depuse de PNL, conduce la revenirea in dezbaterea parlamentara a celui de-al doilea proiect care modifica Legile Justitiei. "Decizia de astazi a Curtii Constitutionale confirma luarile de pozitie…

- Grupul de Investigații Politice publica lista finanțarilor primite de Asociația Rise Project in perioada ianuarie 2016 – aprilie 2017 . Potrivit acestei liste, care face parte din Raportul ANAF privind verificarile efectuate la Rise Project , principalii finanțatori ai Rise Project au fost Ministerul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul in care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua. "Inca nu s-a finalizat raportul, dupa fiecare misiune facem o analiza a…

- Fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc, a afirmat joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca banuieste ca raportul ar fi fost intocmit cu date mai vechi si probabil…

- Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, potrivit unui raport publicat de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului Europei…

- "Banuiesc ca acest raport a fost intocmit mai degraba cu niste date mai vechi decat pe ceea ce s-a intamplat, sa spunem, in ultimele dezbateri parlamentare. (...) Comisia juridica a transmis informatii GRECO. Spre exemplu, despre ceea ce era in sarcina Parlamentului in Codul de conduita. Am transmis…

- Parchetul General sustine, intr-un punct de vedere in legatura cu raportul GRECO, ca modificarile aduse Legilor Justitiei contin necorelari si lacune si nu induc predictibilitate si stabilitate in sistemul judiciar, cu consecinte negative in ceea ce priveste independenta Justitiei si a progreselor…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reacționat prompt dupa ce Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) a publicat, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata in raport ca autoritatile din Romania au indeplinit doar doua din cele 13 recomandari facute in 2016.„Grupul…

- Ultimul raport GRECO al Consiliului Europei releva faptul ca Romania a facut putine progrese in prevenirea coruptiei in privinta parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor. In plus, GRECO considera de asemenea ca Romania nu a acordat inca o atentie corespunzatoare imbunatatirii activitatii Agentiei…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului Europei, arata in cadrul unui raport ca este nevoie de un rol mai puternic al Consiliului Superior al Magistraturii in procedura de numire a procurorilor-șefi din structurile Ministerului Public. Romania a facut progrese…

