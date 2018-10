Legile Justiției. Orban somează Guvernul: Să ia decizia de SUSPENDARE Iata mesajul lui Ludovic Orban, venit de la PNL. Dezbaterea de astazi din plenul Parlamentului European a aratat, in mod clar, incapacitatea actualului Guvern de a furniza vreun argument care sa justifice demersurile majoritații PSD-ALDE impotriva independenței justiției, a statului de drept și a drepturilor și libertaților cetațenilor romani. In ciuda tentativelor repetate de incalcare a recomandarilor din MCV, a solicitarilor exprimate de Comisia Europeana și de celelalte instituții europene, prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, a mai dat astazi o șansa Romaniei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Fulminant discursul premierului Viorica Dancila din Parlamentul European! La niciun minut distanța de cel al lui Frans Timmermans, in mod straniu mult mai moderat decat ultima sa ieșire la rampa și, in mod senzațional, invocand blestematele protocoale și solicitand chiar…

- Stolojan susține ca nu exista momentan un risc imediat pentru Romania, ca in cazul Ungariei sau Poloniei. "Deocamdata Romania nu se afla in stadiul Poloniei sau Ungariei in care sa fi avut mai multe etape parcurse in dialogul cu Comisia Europeana despre respectarea statului de drept. Sunt niște etape…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o intrevedere cu expertii Comisiei de la Venetia, la Palatul Cotroceni. Delegatia Comisiei efectueaza joi si vineri o vizita in Romania in cadrul pregatirii unei opinii privind modificarile recente aduse de Parlament la Codul Penal si Codul de Procedura…

- Cotidianul german Die Welt comenteaza, intr-un articol publicat pe site, protestele de la Bucuresti, specificand ca Uniunea Europeana este ingrijorata de situatia tensionata, mai ales pentru ca Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului UE din ianuarie 2019. Comisarul pentru Justitie al UE, Vera…

- Barna: Desi institutiile europene au transmis o multime de mesaje de avertizare in ce priveste justitia, Dancila a mers la Bruxelles sa le spuna sefilor Comisiei Europene ca habar nu au ce se intampla de faptPresedintele USR, Dan Barna, a afirmat miercuri ca premierul Viorica Dancila s-a dus…

- Prioritatile Romaniei in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului UE Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Aflata la Bruxelles, unde a avut convorbiri cu oficialitati europene, premierul Viorica Dancila a prezentat prioritatile României, în perspectiva preluarii presedintiei…

- Comisia Europeana continua sa monitorizeze evolutiile din Romania cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) si insista ca este esential sa nu se faca pasi inapoi fata de progresele deja realizate, i-a transmis marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, premierului…

- V. Dancila:"Romania este pregatita sa-si asume presedintia Consiliului UE" Întrevederea premierului Viorica Dancila cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Foto: gov.ro. Reporter: Doamna prim-ministru Viorica Dancila, ati avut la Bruxelles o agenda încarcata…