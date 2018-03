Legile justiției, la un nou final. Senatul a adoptat cele trei proiecte, modificate după deciziile CCR Cele trei legi ale justiției - Legea 303/2004, legea 304/2004 și legea 317/2004, adoptate in decembrie anul trecut, modificate ca urmare a unor decizii de neconstituționalitate, au fost adoptate luni seara de plenul Senatului, for decizional. Ele vor merge la promulgare, insa cei de la PNL au anunțat deja ca vor contesta la Curtea Constituționala din nou cele trei legi. Citeste aici o sinteza a principalelor modificari ale celor trei Legi reexaminate fata de forma lor din decembrie (actualizate dupa ziua de luni) Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

