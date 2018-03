Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, s-a reunit luni de la ora 10.00 pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Pe ordinea de zi a…

- Membrii comisiei paralmentare pentru modificarea legilor justitiei au decis, marti, ca informatiile privind statutul magistratilor, organizarea judiciara si organizarea CSM, precum si cele legate de cooperare institutionala devin informatii de interes public, dupa schimburi de replici intre putere si…

- Conform amendamentului, care modifica Legea 317/2004, informatiile care privesc statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara, organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea institutionala intre instante si Parchete, pe de o parte, si orice alta autoritate…

- Presedintii, vicepresedintii si presedintii de sectie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de Sectia pentru judecatori a CSM dintre judecatorii care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani, a decis marti Comisia speciala parlamentara pentru Legile Justitiei, care a corelat…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei a dat, luni, raport de adoptare la modificarile aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, textele fiind reformulate in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, informeaza Agerpres. S-au inregistrat 12 voturi “pentru” si sase “impotriva”.…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea…

- In sedinta Senatului din data de 7 martie, senatorul Liviu Marian Pop a sustinut o declaratie politica cu titlul “Invatamantul – proiectul public nr. 1 al Guvernarii PSD-ALDE!”, pe care o redam integral mai jos: Stimate colege, stimati colegi, Anul 2018 are drept prioritati educatia, sanatatea si infrastructura,…

- Legea de modificare a Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii trebuia declarata neconstitutionala in ansamblul sau, sustine Livia Stanciu intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis unele obiectii…

- Oamenii și-au dat intalnire cu jumatate de ora inainte de timpul stabilit in Piața Victoriei, zona zero a protestelor organizate pana acum in capitala Banatului. Timișoara a intrat in acest sfarșit de saptamana sub cod galben de ger, cu temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua.…

- Comisia speciala din Parlament privind legile justitiei a muncit repede si prost, spune la RFI judecatorul Cristi Danilet. Curtea Constitutionala a decis marti ca si a treia lege a justitiei incalca partial legea fundamentala. Anumite prevederi din legea privind functionarea Consiliului Superior…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a adoptat marti, cu unanimitate de voturi, obiectiile de neconstitutionalitate privind mai multe articole din legea de modificare a Legii 317/2014 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in timp ce pentru respingerea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). ‘Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004 privind organizarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- CCR analizeaza astazi sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL in ceea ce privește modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei analizeaza, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si PNL fața de modificarile aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cea de-a treia din pachetul de reforma a Justiției. ...

- Curtea Constitutionala s-a pronuntat marti asupra sesizarilor la legile privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce saptamana trecuta a luat o decizie cu privire la Organizarea judiciara, precizand ca "unele dispozitii sunt

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a amânat, marti, pentru 13 februarie, discutiile în cazul sesizarilor privind modificarile la Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor:…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- CCR amana decizia privind obiectiile formulate de ICCJ si PNL pe Legile Justitiei Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei.…

- Uniunea Salvați Romania a a depus, luni, la Curtea Constituționala sesizarile in privința proiectelor de modificare a legilor justiției, care, potrivit reprezentanților Uniunii, submineaza independența magistraților din Romania. Sesizarile USR au fost semnate de toți cei 27 de deputați ai partidului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actul normativ prevede ca introducerea…

- PNL a sesizat CCR in privinta modificarilor la Legea privind organizarea si functionarea CSM PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior…