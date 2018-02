Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții opoziției anti-Putin (in Rusia exista si opozitie pro-Putin – ex. comunistii si național-liberalii lui Jirinovski – n.r.) sunt tot mai des țintele unor atacuri violente din partea suporterilor puterii. Uciderea activistului din Sankt-Petersburg Konstantin Sinițin, „a fost doar ultima…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a transmis prin e-mail tuturor parlamentarilor din grupul PPE - cel mai mare grup din cadrul Parlamentului European - un articol din ziarul romanesc in limba engleza "Nine O'Clock" in care este citat fostul presedinte Traian Basescu laudand legile justitiei, potrivit…

- Dupa ce Juncker și Timmermans - acești Stan și Bran ai Comisiei Europene - au transmis in scris ingrijorarile lor la București, Dragnea și Tariceanu - acești Pacala și Tandala ai guvernarii - au raspuns obiectand ca autorii mesajului nu știu prea bine despre ce se vorbea in propoziție. Replica a fost…

- Viorica Dancila a aparat, marti, controversata OUG13 care a scos anul trecut sute de mii de romani in strada si a explicat ce o recomanda pentru sefia Guvernului. "Lasati-ma sa termin totul" si "Nu vreau sa va spun lucruri acum", a declarat Viorica Dancila la finalul intalnirii cu grupul parlamentar…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a declarat, joi, ca Parlamentul European va dezbate în sesiunea plenara din februarie situatia justitiei din România, ca urmare a încercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmând ca

- Europarlamentarul PSD a reacționat dur, dupa ce Viorica Dancila a fost acceptata de Klaus Iohannis in funcția de premier al Romaniei.Citește și: CTP, ironii incredibile la adresa Vioricai Dancila: 'O singura curiozitate am, s-o aud pe doamna Dancila vorbind in limba engleza' - VIDEO "Aceasta…

- "Vom incerca sa ne normalizam relatiile cu Rusia. Acest lucru depaseste cu mult pragul posibilitatilor noastre, de aceea decizia va fi comuna europeana", a declarat premierul Bulgariei, Boiko Borisov, care prezinta in Parlamentul European de la Strasbourg prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Guvernul Babis va ramane in functie ca executiv interimar pana la formarea unui nou cabinet, insa negocierile ar putea dura saptamani sau chiar luni in conditiile in care partidele parlamentare refuza sa colaboreze cu miliardarul ceh, acuzat de frauda din fonduri ale Uniunii Europene. Babis,…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan dezvaluie, pe Facebook, ca propunerea colegei sale Viorica Dancila pentru funcția de premier al Romaniei a starnit ”perplexitate și amuzament” in Parlamentul European.

- Viorica Dancila este din orasul Rosiori de Vede, Teleorman, are diploma de licenta la Institutul de Petrol si Gaze si a fost profesoara la liceul din Videle. Are un masterat in Spatiul public european, Școala Nationala de Studii Politice si Administrative. In perioada 1988-2009 a fost inginer OMV…

- Elevii și profesoara au fost raniți astazi într-o școala din regiunea Permi, Rusia, dupa ce doi tineri s-au luat la harța cu cuțitele. Unul dintre ei este un elev din clasele mari din aceasta instituție, iar celalat este un fost absolvent.

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega și-a publicat pe blogul sau personal raportul de activitate pe anul 2017. In introducerea la raportul de peste 100 de pagini, Rebega precizeaza ca ”pentru un om politic, mai mult decat pentru un om obișnuit, analiza activitații este o necesitate. In 2014, am fost ales…

- Rusia ameninta Letonia din cauza legii privind statutul participantilor la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldatilor care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor…

- "Cum am putea opri razboiul? Exista mai multe solutii. Putem schimba continutul Acordului de la Minsk", a declarat Leonid Kravciuk intr-un interviu acordat postului 112.Ukrainia.In opinia lui Kravciuk, o intrevedere intre liderii Ucrainei si Rusiei ar putea fi un pas major in fata spre…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- Anchetatorii au deschis o ancheta cu privire la o ”tentativa de omor”, in urma exploziei. ”Ieri, un act terorist a fost comis la Sankt Petersburg”, a declarat Putin la inceputul unei ceremonii de decorare a unor militari rusi care au participat la operatiunile ruse in Siria. Intr-un…

- Vicepremierul rus Vitali Mutko, in cazul caruia Comitetul International Olimpic (CIO) a decis sa fie exclus pe viata de la JO, a anuntat ca renunta pentru sase luni la functia de presedinte al Federatiei de Fotbal din Rusia, pe durata procedurilor legate de apelul sau la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.“Am…

- Strategia de Securitate americana a lui Donald Trump nota drept competitor, numit deseori chiar „adversar/inamic, ba chiar dusman” – Rusia. Rusia e dusman pentru ca submineaza, prin mijloace subversive, interesele americane, legatura transatlantica, sadeste dubii asupra angajamentelor americane in Europa…

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura pentru alegerile prezidentiale din 18 martie depusa de opozantul Alexei Navalnii, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului, transmite AFP.

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune la RFI ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- Aplicarea de catre Comisia Europeana a Articolului 7, Alineatul 1 din Tratatul de la Lisabona, denumit si “Arma Nucleara” la nivel institutional fata de Polonia, ar trebuia sa dea de gandit serios Guvernului PSD-ALDE!Adoptarea celor 3 acte normative de catre catre majoritatea PSD-ALDE, in…

- Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, urmeaza sa anunte luni deschiderea unei investigatii asupra acordurilor fiscale convenite de retailerul de mobila IKEA cu autoritatile olandeze. Potrivit unui raport publicat de ecologişti din Parlamentul European, aceste acorduri ar fi…

- Din nefericire (sau nu?) toata atenția indreptata spre oaspeții regali ai funeraliilor regelui Mihai a pus in umbra suferința procurorilor, cauzata de nemiloasele modificari operate de Iordache&Comp in structurile penale STOP Apelul disperat al al Codruței Kovesi („Lupta anticorupție va fi terminata!”)…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Presedintele ceh Milos Zeman a numit miercuri un guvern minoritar condus de premierul Andrej Babis, care a anuntat imediat ca va incerca sa obtina votul de incredere in parlament la 10 ianuarie, relateaza Reuters. Cu promisiuni de a lupta impotriva migratiei si de a eficientiza statul, partidul condus…

- Europarlamentarul PSD Claudiu Ciprian Tanasescu a cerut colegilor sai din Parlamentul European sa il sprijine in implementarea propunerii sale de introducere la nivel european, pentru elevii din anii terminali, a unei materii despre Uniunea Europeana. „In actualul context, in care euroscepticismul castiga…

- „Din cauza ca strategia Statelor Unite nu ia in considerare sensibilitatile aliatilor, se formeaza alte aliante pragmatice in zona cu Rusia” si una dintre ele este Moscova – Ankara, scrie China Noua.

- "In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au distrus in mare parte pe teroristii internationali. Prin urmare, am luat decizia de a retrage in Rusia cea mai mare parte a contingentului militar rus care se afla in Siria", a declarat Putin, citat de Interfax. Presedintele…

- Presedintele ceh Milos Zeman a acuzat sambata Uniunea Europeana de "lasitate", referitor la reactia Bruxellesului dupa recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. "Uniunea Europeana, lasa, face totul…

- 'Moscova este foarte ingrijorata de decizia anunțata la Washington', a afirmat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, adaugand ca se teme de consecințe grave pentru intreaga regiune. 'O soluționare corecta și sigura a conflictului israeliano-palestinian trebuie realizata pe o baza juridica…

- Sportivii ruși sub drapel neutru vor sa boicoteze JO de iarna 2018! Decizia reprezentantilor CIO de a suspenda Rusia de la JO de iarna din 2018 a starnit revolta sportivilor din tara lui Putin! Hotararea CIO a fost luata ca urmare a unei anchete ce a stabilit ca institutiile statului s-au implicat in…

- Un agricultor din Romania a obtinut o planta care produce, in acelasi timp, si cartofi si vinete. Valentin Cucu a postat pe pagina sa de socializare cea mai noua realizare din gradina de legume: planta de la care a obtinut atat tuberculi de cartof, cat si vinete. Potrivit agrointel.ro, legumicultorul…

- Consiliul de Securitate al ONU a cerut tuturor parților implicate în conflictul din Siria sa se prezinte la Geneva și sa participe activ la toate negocierile, „fara precondiții“. „Este momentul adevarului pentru Siria“, a spus Staffan de Mistura, emisarul special…

- „Acceptand regulile jocului impuse de Rusia in problema Siriei, Administrația lui Trump este acum in pericol sa repete greșeala și cu privire la Ucraina. Acum sunt in toi dezbaterile diplomatice asupra unei noi inițiative ruse in legatura cu aceasta țara. Planul Moscovei este de a legitima invazia și…

- O declarație a lui Putin a suscitat o atenție deosebita în mass-media din Rusia, numeroase ziare titrând "Putin redirecționeaza economia Rusiei pe un fagaș militar", iar o mulțime de comentatori au subliniat ca în

- Guvernul Cehiei in exercitiu isi va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anuntat vineri pe Twitter premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administratii in urma alegerilor legislative din luna octombrie, relateaza Reuters.Presedintele ceh Milos Zeman…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand ca, in caz contrar, Romania va fi izolata pe plan european si i se va…

- Președintele servicului german de informații externe (BND), Bruno Kahl, a lansat un avertisment dur referitor la ambițiile militare ale Rusiei în UE. Unii analiști cred ca un asemenea alarmism convine Kremlinului, scrie Deutsche Welle.

- Intr-un interviu citat de catre Ria Novosti, Dodon a sustinut ca, dupa reintegrarea regiunii separatiste Transnistria in Republica Moldova, la Chisinau nu vor mai exista formatiuni politice care sa sustina unirea cu Romania. ”Toti stiu pozitia mea privind organizarea statala federala. In…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi o noua partida amicala, cea cu Olanda, care va fi gazduita de Arena Nationala, de la ora 21.00, in direct la Pro TV. Ca si reprezentativa tricolora, si Olanda a ratat prezenta la Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. Nationala batava a facut parte…