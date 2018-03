Stiri pe aceeasi tema

- Articolul la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii prevede ca CSM primeste atributii de numire si revocare a conducerii ICCJ, iar presedintele Romaniei este eliminat din procedura si se va corela cu Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, unde se va propune eliminarea…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei a votat luni ca presedintele Romaniei sa fie exclus din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), astfel ca atributiile de revocare si numire a acesteia ii revine Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).…

- "Convingerea mea este ca CSM-ul practic a luat cele 20 de puncte prezentate de mine, a luat raspunsurile procurorului sef, le-a sucit, le-a cosmetizat, le-a schimbat un pic modul de prezentare si le-a luat de bune, in rest nu a facut absolut nimic. (...) Am citit si eu cu atentie toate raspunsurile…

- In propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, nu s-a facut referire punctual la niciuna dintre atributiile legale incalcate, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, mai sustine CSM,…

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost finalizat si a fost “transmis decidentilor”, anunta CSM.…

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti sa il suspende din functie pe procurorul Mircea Negulescu, pana la solutionarea recursului formulat de anchetator impotriva deciziei de excludere din magistratura, hotarare pronuntata de acelasi for. "Sectia pentru procurori…

- In perioada 05-09 martie 2018 se deruleaza saptamana educatiei juridice in scoli. Evenimentul este organizat de Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii si Inalta Curte de Casatie si Justitie in baza Protocolului de colaborare privind…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nu este nicio surpriza pentru nimeni, a afirmat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA „confirma punctul de vedere exprimat constant de conducerea Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind inexistenta unui temei…

- Consiliul Superior al Magistraturii va lua in discutie astazi solicitarea Ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit DNA, in intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Cinci magistrati de la Curtea de Apel Bucuresti vor sustine, luni, in fata plenului Consiliului Superior al Magistraturii, interviul din cadrul concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.Potrivit ordinii…

- Iohannis, despre procedura de revocare: Doar presedintele poate decide Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, intrebat fiind daca are obligatia sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, ca legea prevede ca e chestiune de oportunitate politica si ca decizia este la seful statului. "Am auzit…

- Site ul MJ nu fucționeaza de mai bine de 14 ore Judecatorului Horațius Dumbrava, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, i se pare suspect faptul ca raportul in baza caruia ministrul Justiției, Tudorel Toader, a formulat propunerea de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi, nu…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea la Directia Nationala Anticoruptie a urmatorilor procurori declarati admisi la interviul din data de 30 ianuarie: Carmen Simona Ricu, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in prezent…

- Consiliul Superior al Magistraturii va organiza, prin Institutul National al Magistraturii, concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Concursul se organizeaza pentru ocuparea a sase posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Procurorii DNA au cerut luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condamnarea liderului PNL Ludovic Orban la un an de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu…

- Inspecția Judiciara a anunțat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in 12 februarie s-a sesizat din oficiu dupa apariția in presa a unor informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti. „In prezent, o echipa…

- Reprezentantii societatii civile din CSM iau atitudine Reprezentantii societatii civile alesi membri în Consiliul Superior al Magistraturii, Romeu Chelariu si Victor Alistar, considera ca "cea mai grea lovitura data independentei justitiei ar fi musamalizarea acestui caz de grava…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca modificarile la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt partial neconstitutionale. Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor la modificarile celorlalte doua legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de CCR. Legea 317 este cea de-a treia si ultima din pachetul legilor Justitiei.

- Așadar, in sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15.00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. "Azi, dupa ora 15.00, voi vorbi in plenul Parlamentului, cu ocazia prezentarii raportului final al Comisiei de Ancheta. Am o certitudine - va fi cea mai dura…

- Comisia de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar s-a reunit pentru prima data, joi, la Ministerul Justitiei, stabilind modalitatile si perioada de raportare a indicatorilor prevazuti in Planul de actiune pentru implementarea acestei strategii. Comisia de monitorizare…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, au precizat, pentru AGERPRES, surse…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi, propunerea de delegare in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015. Potrivit…

- CCR amana decizia privind obiectiile formulate de ICCJ si PNL pe Legile Justitiei Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei.…

- . Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Raspunsul Comisiei de la Veneția nu a fost cel așteptat de magistrații Curții Supreme.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie solicita Consiliului Superior al Magistraturii o noua sedinta pentru numirea in functie a presedintelui Sectiei Penale. Judecatorul Mirela Sorina Popescu, actualul sef al Sectiei, ar fi urmat sa sustina interviul in Sectia de Judecatori, insa s-a decis amanarea.

- Ca urmare a solicitarilor reprezentantilor mass-media de a comunica un punct de vedere privind concluziile raportului GRECO, facut public de Consiliul Europei in cursul zilei de azi, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a decis marti incetarea activitatii la DNA a lui Eugen Stoina, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier, si revenirea acestuia la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu."Sectia pentru…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Procuroarele Victoria Birsan si Marinela Arginteanu, care au obtinut cele mai bune note la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul Institutului National al Magistraturii, pentru numirea in functii de conducere a procurorilor, au preluat conducerea Parchetului de pe…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro , ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Modificarea legii privind organizarea si functionarea CSM Senatorii au adoptat joi ultimul act normativ din pachetul celor trei legi ale justitiei, promovate de actuala majoritate parlamentara. Este vorba de proiectul de modificare a legii privind organizarea si functionarea Consiliului…

- Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste sectia speciala pentru investigarea magistratilor. Astfel, comisia speciala condusa de Florin Iordache a decis ca sectia speciala sa fie condusa de un…

- Comisia Iordache a adoptat și Legea privind organizarea judiciara Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei a adoptat marti un raport de admitere a legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca actul normativ sa intre miercuri in dezbaterea Senatului, care este for decizional.…

- In favoarea raportului au votat 12 parlamentari, iar cinci "impotriva". Dezbaterile pe marginea acestui proiect au inceput luni noapte, cand s-a adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va fi condusa de un procuror-sef. ”Sectia…

- Comisia Iordache a terminat discuțiile pe legea 304 privind organizarea judiciara. Proiectul introduce o sectie de investigare a unor infractiuni din Justitie, care va fi condusa de un procuror sef. Potrivit amendamenteor adoptate in comisie, sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat marti cu 12 voturi ”pentru” si 5 voturi ”impotriva” un raport de admitere legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca actul normativ sa intre miercuri in dezbaterea Senatului, care este for decizional. Deputatul USR Stelian…