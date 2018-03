Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a dezbatut si votat, luni, modificarile cerute de CCR la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. S-au inregistrat 11 voturi „pentru” si 6 „impotriva”. Comisia a avut deja, saptamana trecuta, dezbateri generale pe proiectele de modificare a…

- Dupa dezbaterile generale de saptamana trecuta, Comisia speciala condusa de ex-ministrul de Justiție Florin Iordache a inceput discuțiile pe articole la cele trei legi ale Justiției. Deși, inițial, președintele comisiei a dat asigurari ca dezbaterile vor viza exclusiv articolele declarate neconstituționale…

- Articolul la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii prevede ca CSM primeste atributii de numire si revocare a conducerii ICCJ, iar presedintele Romaniei este eliminat din procedura si se va corela cu Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, unde se va propune eliminarea…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi - Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM. Senatorul…

- Alina Gorghiu nu exclude o noua sesizare a CCR pe legile justitiei! PNL cere un studiu de impact pe legile justitiei, cel putin in privinta carierei magistratilor, anunta la RFI senatoarea liberala Alina Gorghiu. Comisia Iordache reia luni dezbaterea pe cele trei documente, urmand sa corecteze articolele…

- Comisia Iordache se reuneste astazi, pentru a pune în acord cele trei legi ale justitiei cu observatiile formulate de CCR. Forul s-a reunit si saptamâna trecuta, dar au fost doar dezbateri generale pe cele trei legi, nu s-a dat niciun vot.

- Comisia speciala privind justitia se reuneste, luni, la ora 10:00, pentru a pune in acord legile justitiei cu Deciziile CCR, dupa ce mai multe articole din corpul legilor au fost declarate necostitutionale.

- Comisia Iordache se va reuni miercuri, pentru prima data in acest an, dupa ce Curtea Constitutionala a publicat saptamana trecuta motivarea deciziei privind modificarile aduse Legii 317,ce vizeaza functionarea CSM. Comisia va dezbate prezumtia de nevinovatie si modificarea Codurilor Penale.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Congres, ca in Romania este o atmosfera de „ura si de conflic”, afirmand ca, in cazul legilor justitiei acest conflict se duce intre PSD , care vrea sa aduca legislatia in normaliatea secolului XXI si „adeversari”. „Este o atmosfera…

- „In paralel, PSD va initia procesul de reasezare constitutionala si functionala a institutiilor nedemocratice, care acum ceva timp si-au uitat rostul si locul in societate. Legile de functionare ale serviciilor secrete vor fi actualizate dupa standardele de transparenta a omoloagelor europene. Comisiile…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca o comisie parlamentara nu poate sa exercite competentele unei structuri din cadrul puterii executive, intrucat astfel s-ar incalca Legea fundamentala, potrivit motivarii deciziei prin care au fost admise unele obiectii de neconstitutionalitate privind…

- ​Comisia pe legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, isi reia activitatea pentru prima data pe anul 2018 miercuri dupa-amiaza sau joi, potrivit unor surse parlamentare, dupa ce marti este asteptata motivarea Curtii Constitutionale pe ultima sesizare privind a treia lege din pachet,…

- Presedintele Comisiei speciale, deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, joi, la finalul intalnirii cu prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans, ca Deciziile CCR sunt „general obligatorii”, iar legile justitiei vor fi corelate cu ele. „Am finalizat intalnirea cu domnul prim-vicepresedinte Frans…

- USR considera injusta decizia CCR de a respinge sesizarile depuse pe legile justiției. Partidul susține ca judecatorii au incalcat propria jurisprudența și avertizeaza ca va ataca din nou modificarile propuse de PSD-ALDE. Curtea Constitutionala a Romaniei a respins miercuri ca inadmisibile sesizarile…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind proiectele de modificare a Legilor justiției. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind…

- Curtea Constituționala a finalizat judecata pe cele trei legi ale justiției. Toate cele trei legi 303, 304 și 317 au fost retrimise Parlamentului, pentru ca o serie de articole sunt neconstituționale.Comisia speciala pentru legile justiției așteapta motivarile de la Curtea Constituționala…

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, reacționeaza la cele doua decizii prin care Curtea Constituționala a stabilit ca unele articole din proiectele care modifica Legea 303/2004 și Legea 304/2004 sunt neconstituționale.„Din punctul meu de vedere, deciziile…

- Magistratii Curtii Constitutionale au decis ca unele dintre modificarile aduse in Parlament Legii nr. 303 2004 nu corespund Legii fundamentale. Statutul magistratilor se intoarce, asadar, in Parlament, potrivit Digi 24.Potrivit presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, probleme ar fi si…

- Riscam sa fim manipulati cu usurinta de cei care au interese ca justitia sa nu progreseze, spune fostul șef de stat Traian Basescu, care cere dezbatere pe modificarea legilor justitiei. "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani…

- Liderul PMP Traian Basescu a declarat ca modificarile aduse legilor justiției sunt in cea mai mare parte „necesare” si ”aparent corecte” și ca a citit „cu creionul in mana” schimbarile aduse legilor 303 (referitor la statutul magistraților), 304 (despre organizarea judiciara) și 317 (in legatura cu…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- Deputatul constantean Stelian Ion, de la USR, s a sesizat cu privire la decizia CCR pe legile Justitiei. In cursul zilei de ieri, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind Legea 304 2004 referitoare la organizarea judiciara.Deputatul a criticat pe pagina sa de Facebook hotararile…

- Curtea Constitutionala (CCR) a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judecatoreasca si a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justitiei, respectiv Statutul magistratilor si organizarea CSM, informeaza HotNews.ro. “Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor…

- Curtea Constituționala a decis marți, 23 ianuarie, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale.…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, propunerile legislative pentru modificarea legilor Justitiei inaintate de mai multi deputati la initiativa lui Catalin Radulescu. Avizul CSM este consultativ. Propunerile lui Radulescu contrazic din multe puncte de vedere modificarile…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Presedintele Consiliului National al Magistraturii (KRS) din Polonia, Dariusz Zawistowski, a decis sa demisioneze 'in semn de protest' fata de reforma controversata a sistemului judiciar adoptata de puterea conservatoare, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, potrivit AFP.IMPORTANT -…

- Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR au…

- "Eu nu cred ca pot fi comparate legile justitiei - legi dintr-un domeniu fundamental - cu un porc. Parerea mea... Imi cer scuze", a spus Dragnea, in cadrul unei conferinte de presa. De asemenea, Dragnea a fost intrebat cum comenteaza faptul ca presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea…

- PNL a transmis un comunicat de presa in care face apel la judecatorii Curtii Constitutionale sa analizeze "cu responsabilitate si temeinicie" sesizarile formulate de liberali privind pachetul legislativ de modificare a Legilor justitiei.

- Modificarile aduse legilor justitiei, legea privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si cea referitoare la reducerea pedepselor executate in penitenciare in conditii improprii au fost cele mai dezbatute acte normative adoptate de Camera Deputatilor in anul 2017.

- Presedintele organizatiei Alba a Partidului Social Democrat (PSD), deputatul Ioan Dirzu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, probabil, seful statului nu o sa promulge legile Justitiei, caz in care se va face "efort serios" ca "orice inadvertenta" sa fie "remediata" de catre Parlament. …

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.DOCUMENTUL poate fi consultat AICI "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei va elabora trei proiecte de lege care vor modifica Codul Penal, Codul de procedura Penala si Codul de procedura Civila, membrii Comisiei urmand sa propuna modificari sau amendamente in prima parte a lunii ianuarie.

- Adunarea generala a ICCJ a decis joi sa sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistraților. Decizia vine dupa ce Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor.

- Legile justitiei | Toate cele trei proiecte au trecut de Parlament. Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, modificata Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind…

- Senatorii dau astazi votul pe proiectul de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce acesta a fost amanat, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018.

- Patruzeci de parlamentari PSD au semnat un proiect de lege prin care se modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, proiect depus la doar o zi dupa ce Senatul a adoptat proiectul de modificare…

- Proiectul Codului administrativ a fost depus, la Parlament, ca initiativa legislativa asumata de senatorii si deputatii PSD, fiind promovat in procedura de urgenta, la fel ca legile justitiei si modificarea codurilor penale.Studentii anunta REVOLUȚIA și se alatura protestelor: 'Declaram tara…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat marti ca iesirea magistratilor in strada nu este justificata. Intrebat de jurnalisti la Palatul Parlamentului daca iesirea magistratilor in strada este justificata, Iordache a raspuns: "Fara indoiala,…

- Alianta Nationala a Asociatiilor Studentesti din România (ANOSR) anunta ca se alatura protestelor în strada, afirmând ca modificarile impuse în Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate în

- Opozitia a încercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Basescu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor a fost adoptat…