- Comisia speciala de modificare a legilor Justitiei a dat luni raport de admitere pe cele trei legi ale Justitiei, dupa ce au fost dezbatute si votate amendamentele depuse de senatori, urmand ca legile sa intre la votul final din plenul Senatului. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut, in acest context,…

- Cele trei legi ale Justitiei: legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind Organizarea Judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au fost dezbatute și votate, pe repede inainte, in Comisia parlamentara…

- Comisia pentru Legile Justitiei discuta luni amendamentele depuse la Senat, la proiectele de modificare a celor trei legi ale justitiei. Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta de luni, legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a Deciziilor CCR, in calitate de for decizional, dupa ce…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, s-a reunit luni, de la ora 10:00, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind…

- Senatorii au avut termen pana joi, ora 15.00, sa depuna amendamente la legile Justitiei, urmand ca luni, inainte de sedinta plenului Senatului, acestea sa fie dezbatute si votate in comisia speciala, condusa de deputatul PSD Florin Iordache. Potrivit ordinii de zi, cele trei legi ale Justitiei ar urma…

- Reprezentantii USR spun ca votul dat de Camera Deputatilor legilor justitiei, modificate in Comisia Iordache in urma deciziilor CCR, este un preambul si o deschidere a atacului asupra Codurilor penale si ca inclusiv modalitatea in care au inteles PSD-ALDE sa promoveze aceste modificari este una abuziva,…

- Legile Justiției modificate de Comisia Iordache au fost adoptate de plenul Camerei Deputaților pe banda rulanta. Acesta este și motivul certurilor aprinse și acuzațiilor dure dintre aleșii opoziției și cei ai puterii. Deputații opoziției au declarat de la tribuna parlamentara ca puterea vrea sa confiște…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile asupra celor trei legi ale justitiei modificate de catre Comisia Iordache, ca PNL urmeaza sa le atace, la Curtea Constitutionala.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, pe articole legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a Deciziilor CCR, urmand ca acestea sa ajunga la vot final, graba cu care au fost adoptate fiind criticata de opozitie. Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Deputatii USR s-au asezat marti, in timpul dezbaterilor asupa legilor justitiei din plenul Camerei Deputatilor, in fata tribunei, purtand tricouri albe cu mesajul #FaraPenali. Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, le-a cerut de mai multe ori sa pastreze decenta si sa revina…

- Comisia speciala privind justitia a adoptat, marti, un raport favorabil atat asupra Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procuorilor, cat si asupra Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, cu 13 voturi „ pentru” si 7 „impotriva”, scrie Mediafax. Comisia speciala ...

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a votat, marti, un amendament la Legea privind statutul magistratilor, corelat cu un altul al legii privind CSM, prin care presedintele Romaniei este scos din procedura de numire a conducerii ICCJ.

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a facut vineri, intr-o conferinta de presa, la Sibiu, un apel catre "toti oamenii responsabili din tara sa ia atitudine" fata de "asaltul" pe care majoritatea PSD-ALDE il va da la adresa Justitiei, luni, prin votul final asupra celor trei legi referitoare…

- Comisia speciala de modificare a Legilor Justiției și-a reluat activitatea. Senatorii și deputații trebuie sa puna in acord legislația cu obiecțiile Curții Constituționale. Marius Vulpe se afla la Palatul Parlamentului.

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- Senatul a adoptat, luni, legea privind plafonarea dobanzilor la credite, cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva. Potrivit realitatea.net, proiectul, initiat de senatorul liberal Daniel Zamfir, n-a avut nici sustinerea si nici voturile PNL, iar initiatorul s-a ...

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva.Acest proiect de lege a starnit un razboi total in grupul PNL din Senat. Liberalul Daniel Zamfir a susținut acest proiect de lege, dar grupul PNL nu l-a…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aporbat marti, cu 225 de voturi “pentru” si 106 voturi “impotriva”, infiintarea Comisiei parlamentare de anchetare a activitatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP). PNL a anuntat ca va ataca la Curtea Constittionala (CCR) infiintarea acestei comisii,…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- Infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa, marti, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, iar potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte PNL si un secretar de la...

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de peste 60 de parlamentari liberali va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea intitulata "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale", semnata de 62 de parlamentari PNL, va fi dezbatuta…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, depusa de Partidul National Liberal, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor.Votul va fi dat miercuri, dupa cum a decis Biroul permanent al Camerei. In motiunea intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 19 - 25 februarie: *** Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, depusa de Partidul National Liberal, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor, urmand ca votul sa fie dat miercuri, dupa cum a decis Biroul permanent al forului legislativ.…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere,…

- Joi, 8 februarie, se va vota bugetul local al Mioveniului pentru anul 2018. Sedinta publica va incepe la orele 17:30, in Sala de Consiliu a Primarie. In plus, alesii locali vor analiza si propunerile de bugete ale institutiilor din subordine. Pentru anul 2018 orașul Mioveni iși propune un buget in valoare…

- Parlamentul a declansat marti procedurile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie la Societatea Romana de Televiziune, iar institutiile abilitate au 15 zile la dispozitie pentru a face propuneri de membri. 'A fost declansata procedura parlamentara pentru alegerea unui nou Consiliu…

- Daca OUG 13 a fost o palma, acum avem de-a face cu o agresiune cu mult mai grava cu pumnii si picioarele asupra justitiei care trebuie pusa la pamant. De la un punct incolo nu se mai contorizeaza numarul pumnilor si al picioarelor, oamenii nu mai stiu daca e vorba de 5 sau 10 articole, incepe un haos,…

- Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Tutuianu (foto) in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de astazi, la care a participat si Liviu Dragnea. (Badalau tocmai se mutase in cel mai spațios birou de…

- Plenul comun al Parlamentului a votat cu 282 de voturi pentru, 136 impotriva și o abținere investirea Guvernului condus de primul-ministru Viorica Dancila. A fost o larga majoritate care a susținut acest nou Executiv al majoritații parlamentare PSD-ALDE, fapt ce confirma continuitatea programului de…

- Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD si senator, a fost declarat absent la votul din Parlament pentru investirea Guvernului Dancila. El a fost strigat de chestorul Senatului si declarat absent. Badalau este autorul unei scrisori critice la adresa lui Liviu Dragnea in urma cu doua saptamani.

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca prin modificarile Legilor Justitiei nu se doreste eficientizarea si reformarea sistemului, ci dependenta procurorilor de ceva, ''de ministrul Justitiei sau de politic''. Citeste si: Procurorul Negulescu,…

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila sunt audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. In cursul diminetii, incepand cu ora 8,00 si pana la ora 14,00, au loc audierile in comisiile…

- Plenul comun al Parlamentului urmeaza sa se intruneasca, luni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern, au decis vineri conducerile Senatului si Camerei Deputatilor. Plenul comun al Legislativului este programat sa inceapa la ora 15.00, dupa ce, in ...

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara, in scrisoarea comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt "cel putin surprinzatoare" preocuparile exprimate de acestia privind lipsa de transparenta si de consens…

- Comisia Europeana discuta, miercuri, situatia Justitiei din Romania dupa ce la finalul anului trecut alesii coalitiei de guvernare de la Bucuresti au votat pe repede inainte modificarile Legilor Justitiei propuse de PSD si ALDE.

- "Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor Justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR…

- USR va depune, pana la sfarsitul acestei saptamani, mai multe sesizari la Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei. "Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare…

- Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc (PSD) a scris, in ultima sa postare pe Facebook, ca in anul Centenarului ar prefera un presedinte mediator, nu jucator, afirmand ca ar fi preferat ca Iohannis sa invite membrii Comisiei speciale pentru a discuta despre Legile Justitiei.

- Astfel, cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor Justiției. DC News va transmite, in format LIVE TEXT, declarațiile…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a estimat ca in 2018 Romania va avea un Produs Intern Brut (PIB) de 907,9 miliarde de lei si o crestere economica de 5,5%. Iar Guvernul a construit bugetul de stat pe anul 2018 pornind de la aceasta prognoza si de la necesitatea de a asigura un deficit bugetar…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca la intalnirea pe care a avut-o miercuri cu reprezentantii protestatarilor din Piata Victoriei s-a ajuns la concluzia ca nu se pot intelege. "Numitorul comun cu care as incepe a fost (...) posibilitatea dialogului, un dialog de bun simt, argumentat,…