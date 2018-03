Legile Justitiei au trecut de Camera Deputatilor. Opozitia spune ca va contesta la CCR

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au adoptat, ieri, cele trei legi ale Justitiei modificate conform deciziilor date de CCR – dupa cum sustine pesedistul Florin Iordache. Opozitia a anuntat pe loc ca va sesiza din nou CCR. Desi CCR s-a pronuntat pe tema iar parlamentarii au schimbat textele, scandalul starnit in jurul modificarii…

- Deputatii grupului USR au declansat, marți, un protest spontan in sala de plen a Camerei Deputatilor.Au tricouri cu mesajul „fara penali” și protesteaza la tribuna fața de modificarile aduse la legile justiției.

- Protest inedit in Parlament Romaniei! Deputații USR poarta astazi tricourile campaniei „Fara penali in funcții publice” la ședința de plen in care vor fi din nou votate legile justiției.Parlamentarii din Comisia pentru Legile Justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru modificarea…

- PNL va contesta la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea prin care Regia Autonoma Editura didactica si pedagogica se transforma in societate pe actiuni, a anuntat deputatul liberal Florica Chereches. "Pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de astazi si maine la vot final avem propunerea…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere.Citeste…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende lucrarile in Comisia parlamentara speciala pana la primirea acestui punct de vedere.

- "Legile Justitiei se intorc in Parlament pentru dezbatere, ca urmare a sesizarilor PNL la CCR pe aceste legi declarate si acceptate ca fiind neconstitutionale. Din nefericire, majoritatea PSD-ALDE a incercat prin modificarea regulamentului sa obstructioneze dreptul Opozitiei parlamentare de a sustine…

- Motiunea impotriva ministrului Muncii a fost dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea se aproba cu votul majoritatii deputatilor prezenti, iar in cazul in care este aprobata, hotararea Camerei se va trimite Guvernului, care va tine cont de pozitia exprimata in cuprinsul motiunii.Motiunea…

- Camera Deputatilor si Senatul au vota marti, in sedinta comuna, proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu Lucian-Silvan și a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Plen la parlament Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti în plen pentru a decide înfiintarea unei Comisii de ancheta pentru verificarea activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza. Parlamentarii vor sa verifice daca Lucian Pahontu ar fi implicat SPP în…

- Deputații dezbat prima moțiune simpla din noua sesiune parlamentara, in care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Liberalii au depus, saptamana trecuta, in Parlament, motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care…

- USR si PNL vor contesta la CCR modificarile aduse Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit carora judecatorii Curtii nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv si nici trimisi in judecata decat cu votul a doua treimi dintre ei, la propunerea…

- *Declarație politica rostita in Camera Deputaților, marți, 13 februarie 2018 Ultima „mare realizare” a PSD in domeniul economic este numirea in fruntea consiliului de administrație a unei inteprinderi strategice din economia romaneasca a unei persoane care nu are absolut nimic in comun cu domeniul pe…

- Cu privire la Legea Salarizarii, Remus Borza a spus ca "fundamentele care au stat la baza acestei legi sunt cat se poate de corecte". In acest context, a mutat discuția la o problema de comunicare din partea PSD-ului. "Acum, vedeți unde a greșit PSD-ul? Sigur, PSD-ul greșește in fiecare zi și ii…

- Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a respins prin vot, miercuri, 7 februarie, inființarea unei comisii de ancheta privind neregulile de la votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu din iunie 2017.Proiectul de hotarare pentru inființarea comisiei, respins…

- PSD a cerut, miercuri, inlocuirea senatorului Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Solicitarea a fost facuta de grupurile parlamentare ale PSD și urmeaza sa fie supusa votului plenul reunit al Parlamentului. Grupurile parlamentare PSD din Camera si Senat au cerut…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12.00, intr-o sedinta de plen comuna, prin din aceasta sesiune parlamentara. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte administrative, printre care și infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, un proiect de lege prin care se modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind rovinieta, mai exact, aplicarea tarifelor de utilizare si de trecere pe drumurile nationale. Astfel, la procesul verbal nu se mai adauga obligatoriu fotografii doveditoare, iar…

- Impartirea functiilor de conducere din Senat si Camera Deputatilor a dus la aparitia criticilor in interiorul PNL, mai multi liberali fiind nemultumiti de modul cum Ludovic Orban si apropiatii sai au ales repartizarea „dregatoriilor“.

- Camera Deputatilor si Senatul s-au intrunit, joi, in primele sedinte din noua sesiune parlamentara, in care au fost alese conducerile celor doua foruri legislative. Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu sunt in continuare presedintii Camerei, respectiv Senatului. Principala schimbare are loc in Senat,…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Dupa ce PNL si chiar Inalta Curte au formulat obiectii de neconstitutionalitate cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei, a venit randul celor de la USR sa depuna sesizari catre Curtea Constitutionala. Uniunea Salvati Romania (USR) a depus, luni, la Curtea Constitutionala sesizarile in…

- Liberalii au transmis marti o scrisoare presedintelui Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Valer Dorneanu, in care solicita sesizarea Comisiei de la Venetia privind Legile Justitiei, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. Citeste si: Legile Justitiei ajung pe masa Curtii Constitutionale.…

- Partidul Național Liberal a adresat o scrisoare președintelui Curții Constituționale prin care solicita sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile aduse legilor justiției. PNL vrea ca judecatorii CCR sa țina cont de eventualele precizari pe care le poate face Comisia in acest caz. Partidul…

- USR va depune, pana la sfarsitul acestei saptamani, mai multe sesizari la Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei. Citeste si: 'Rebeliune' in cadrul IGPR: Seful Politiei Romane, la un pas de a fi DECAPITAT (presa)"Uniunea Salvati Romania a pregatit…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita tuturor partidelor și autoritaților publice o reacție clara cu privire la depunerea de catre deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a Statutului de autonomie a Ținutului Secuiesc la Camera Deputaților, potrivit unui comunicat remis…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat legea despre plata defalcata a TVA. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA”, se arata intr-o…

- "Pe perioada vacantei parlamentare, puteti sa depuneti amendamente atat pe Directiva (Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie - n.r.), cat si pe coduri, dar si pe Directiva care vizeaza deciziile CEDO, pentru ca am inceput la Codul de procedura penala si deciziile CEDO. Sa stabilim un…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara a ramas in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 80 voturi „pentru”, 28 de voturi „impotriva” si o abtinere. Senatul este for decizional in acest caz. In debutul sedintei, PNL, USR si PMP au solicitat amanarea dezbaterii ultimelor doua legi ale…

- PNL cere, din nou, oficial demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si stoparea dezbaterilor pe Legile Justitiei, a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest…

- Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest fata de 'modul abuziv in care Dragnea isi incalca obligatiile pe care le are'. 'PNL a parasit sedinta de conducere a Camerei Deputatilor si Senatului, intrucat Liviu Dragnea, intr-un mod abuziv, isi incalca…

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, un proiect de lege care excepteaza zeci de companii de stat de la aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, printre care TAROM, Posta Romana, METROREX, CFR, TRANSGAZ si TRANSELECTRICA.

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anuntat miercuri ca grupul parlamentar al formatiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat si voteaza cele doua legi ale Justitiei, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind functionarea CSM. In prealabil, Basescu…

- Eugen Nicolicea e deputat din anul 1992. Biografia sa oficiala de pe site-ul Camerei Deputatilor arata ca este absolvent a doua facultati: Electronica si Dreptul. La niciuna dintre ele insa nu se spune unde a absolvit si in ce an. In momentul de fata, Eugen Nicolicea este presedintele Comisiei Juridice…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a reluat dezbaterile la proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a parasit sala de sedinte, dupa ce lucrarile au fost compromise de punerea, in boxe, a unei…

- Jurnalistul Liviu Avram de la Adevarul scrie ca presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, a absolvit Dreptul la Universitatea Spiru Haret, filiala din Drobeta Turnu Severin, forma de „Invatamant la Distanta”. Nicolicea este unul dintre cei mai activi deputați care a depus…