- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca majoritatea necesara pentru investirea Guvernului Orban ar putea fi testata in Parlament prin dezbaterea si adoptarea celor trei proiecte de lege solicitate de partidul sau - 'Fara penali in functii publice', abrogarea recursului compensatoriu…

- Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins introducerea pe ordinea de zi a plenului de luni a proiectelor privind alegerea primarilor in doua tururi, inițiativa legislativa "Fara penali", precum și abrogarea recursului compensatoriu, solicitarea dezbaterii acestora fiind facuta de liderul deputaților…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va participa marti la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, potrivit unor surse politice. Conform surselor politice, seful statului se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen…

- Sedinta Camerelor reunite in care urma sa fie citita motiunea de cenzura depusa de opozitie impotriva Cabinetului Dancila a fost suspendata, dupa ce ordinea de zi care stabilea citirea motiunii miercuri si vot sambata a fost respinsa, astfel incat moiunea nu a mai fost citita. Deputatul liberal Raluca…

- Calendarul citirii și dezbaterii moțiunii de cenzura, impus dimineața de PSD în Birourile Permanente, a fost respins la vot în plen cu 191 de voturi. „Matematic, PSD a pierdut majoritatea, nu s-a aprobat ordinea de zi. Ne sfatuim și o sa vedem”, a declarat președintele Camerei…

- Deputatii PNL, USR, PMP si Pro Romania au semnat pentru convocarea sesiunii extraordinare in perioada 26 – 30 august. Parlamentarii opozitiei cer ca in sesiunea extraordinara sa fie dezbatute: abrogarea legii recursului compensatoriu, abrogarea Ordonantei 51/2019 care scoate transportul rutier interjudetean…