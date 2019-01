Legile care ar putea goli complet pușcăriile în acest an

Informatia apare in conditiile in care se vorbeste tot mai insistent despre o posibila ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, dar si despre infractiunile violente comise de tot mai multi detinuti liberati conditionat in baza recursului compensatoriu, lege sustinuta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si adoptata cu voturile PSD-ALDE-UDMR. Cele mai noi date arata ca 650 de puscariasi scapati la marea eliberare decisa de Toader au revenit dupa gratii, iar aproape 200 au comis noi infractiuni cu violenta. Stefan Teoroc, liderul SNLP, ne-a declarat ca de prevederile controversatei…