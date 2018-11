Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele pentru promulgarea a doua legi pentru aprobarea a doua OUG care se refera la restituirea pe cale administrativa a sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante si timbrul de…

- Astfel, seful statului a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat inainte de consultarile de la Cotroceni pe tema legilor Justiției ca nu vrea "un pact cu PSD", ci sa fie mediatorastfel incat partidele parlamentare sa ajunga la o ințelegere pentru rediscutarea legilor Justiției. "I-am invitat pentru a discuta pe legile Justiției.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, doua ordonante de urgenta care se refera la restituirea pe cale administrativa a sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante si timbrul de mediu, scrie Agerpres.Astfel, deputatii…

- Vineri a fost ultima zi in care proprietarii de mașini care au platit de-a lungul timpului, in ultimii aproximativ zece ani, timbrul de mediu sau taxa auto, au putut sa faca cerere pentru returnarea banilor. Statul va achita sumele incasate ilegal doar in anumite perioade, in funcție de ce taxa auto…

- Vineri, 31 august 2018, este ultima zi in care mai puteti depune cererea de restituire a sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la...

- Romanii mai pot cere banii inapoi pana vinerea viitoare! Proprietarii de autovehicule care au achitat in trecut fostele taxe auto la prima inmatriculare in Romania a mașinilor mai au timp sa depuna cererea pentru restituirea banilor pana la finele lunii august 2018. 31 august este data limita pentru…

- ARAD. Fiscul atrage atenția ca doar pana la sfarșitul lunii se mai pot depune cereri pentru restituirea banilor platiți cu titlul de taxa auto. Doar 10 zile mai au la dispoziție contribuabilii care doresc sa iși recupereze banii, dupa 1 septembrie nemafiind posibila solicitarea rambursarii taxelor platite.…