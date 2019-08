Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va juca joi, de la ora 20:00, contra cehilor de la Mlada Boleslav, meci decisiv pentru calificarea in play-off-ul Europa League. Mlada Boleslav - FCSB se joaca joi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT și foto pe GSP.RO și in direct pe ProTV. In tur, scorul a fost 0-0Daca trece de Mlada, FCSB…

- Vitoria Guimaraes a caștigat in deplasarea de la Ventspils, scor 3-0, și e ca și calificata in play-off-ul Europa League, acolo unde va infrunta caștigatoarea dintre FCSB și Mlada Boleslav. Prima manșa a play-off-ul Europa League e pe 22 august. Returul e programat o saptamana mai tarziu. ...

- CSU Craiova va fi prima echipa din Liga 1 care va intra joi în scena în turul trei preliminar al Europa League, oltenii duelându-se cu AEK Atena de la ora 19:15. Ziua va fi încheiata de FCSB: confruntare cu Mlada Boleslav de la 21:30. De la ora 19:15*în direct…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca va renunța la Alexandru Stan, fundașul stanga de 30 de ani adus in vara lui 2018. FCSB va juca pe 8 și 15 august cu Mlada Boleslav, in turul III al preliminariilor Europa League. Daca trece, va juca impotriva invingatoarei partidei Ventspils - Vitoria Guimaraes,…

- Daca va trece de Mlada Bolselav, FCSB va juca in play-off-ul Europa League cu invingatoarea meciului Ventspils - Vitoria Guimaraes. Dupa tragere, Gigi Becali a anunțat ca va face doua noi transferuri. CFR Cluj, FCSB și U Craiova și-au aflat adversarele din play-off-ul Europa League „Chiar vorbeam cu…

- Patru meciuri s-au jucat astazi in turul II preliminar al Europa League. Vezi AICI rezultate + statistici Ararat-Armenia, Suduva, Dudelange și Slovan Bratislava sunt primele echipe calificate in turul III preliminar al Europa League. Trei cartonașe roșii au incasat macedonenii de la Shkendija și nu…