- Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, in plen, sa solicite Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Ministerului Public si parchetelor, Inspectiei Judiciare, precum si Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale al Magistraturii, sa spuna daca au incheiat protocoale…

- 'Astazi este pentru Polonia data limita sa raspunda recomandarilor noastre privind statul de drept', a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la incheierea unei reuniuni la Bruxelles cu ministrii europeni de externe. 'Asteptam raspunsul lor cu nerabdare', a mai…

- Comisia Europeana a amintit marti Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in...

- Comisia Europeana a amintit marti Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma,…

- “Comisia Iordache”, cum este cunoscuta multora Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, a decis, in sedinta de luni, excluderea presedintelui din procedura de numire, dar si de revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). Aceste atributii urmeaza sa ii revina Consiliului…

- 'Astazi avem o Polonie suverana si independenta care, cred in acest lucru, va fi un stat unde vom trai din ce in ce mai bine. Vorbiti despre aceasta copiilor vostri', a spus seful statului polonez in discursul sustinut la Kamienna Gora, in Silezia Inferioara. 'Pentru ca, adesea, oamenii ne spun:…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Ex-presedintelele Curtii Supreme de Justitie (CSJ), Mihai Poalelungi, a fost numit in functia de judecator la Curtea Constitutionala. Decizia a fost luata marti, 6 martie, la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii.

- Despre Liviu Dragnea, The Economist mentioneaza ca nu a putut ocupa o functie in stat din cauza unei condamnari, ca numeste prim-ministri „stersi”, cel de-al cincilea, Viorica Dancila, fiind prezentat drept „un membru obscur al Parlamentului European”. Un alt exemplu este cel al premierului ceh Andrej…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Cinci magistrati de la Curtea de Apel Bucuresti vor sustine, luni, in fata plenului Consiliului Superior al Magistraturii, interviul din cadrul concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.Potrivit ordinii…

- "Diferite organizatii, forte politice si economice si lobbyisti" incearca sa "acrediteze in Uniunea Europeana si la ONU viziunea conform careia migratia este un lucru bun", a declarat politicianul ungar in cadrul unei reuniuni a comisiilor pentru aparare din V4 (Grupul de Visegrad, din care fac parte…

- Parlamentul ungar a votat marti o rezolutie prin care isi exprima solidaritatea fata de Polonia, in contextul disputei pe tema statului de drept pe care Varsovia o are cu Comisia Europeana, care a activat recent impotriva Poloniei Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene. In textul rezolutiei…

- Avocatul general - ale carui concluzii sunt urmate, in general, de catre Curte - considera ca taierile ordonate de catre Varsovia din motive sanitare nu sunt justificate si sunt susceptibile sa ”deterioreze” siturile de reproducere ale unor specii protejate, se arataintr-un comunicat. In iulie 2017,…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor naturale prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a apreciat marti avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP conform…

- Petru Ursache a demisionat din functia de judecator si vicepresedinte al Curtii Supreme de Justitie. Cererea de demisie a fost aprobata ce catre Consiliul Super al Magistraturii in sedinta de marti, 20 februarie, transmite IPN.

- Dupa aparitia inregistrarilor lui Vlad Cosma, din care reiese ca procurori de la DNA Ploiesti ar fi fabricat dosare, Procurorul General a declarat, miercuri, ca „respinge ferm generalizarea la nivelul intregii activitati a procurorilor a incidentelor procesuale si a cazurilor particulare de magistrati…

- V. S. Fostul deputat de Prahova Vlad Cosma a deschis, se pare, șirul plangerilor penale depuse impotriva procurorilor de la “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Dupa ce, vinerea trecuta, Vlad Cosma a facut plangere impotriva fostului procuror Mircea Negulescu, a procurorului șef al…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat marti contestata lege privind Holocaustul, menita sa apere imaginea tarii si care a provocat tensiuni cu Israelul, SUA si Ucraina, transmite AFP. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani, inclusiv in cazul cetatenilor…

- Zi decisiva maine la ședința Consiliului Superior al Magistraturii pentru judecatoarea suspendata din funcție, Domnica Manole. CSM urmeaza sa examineze cererea depusa de fosta magistrata prin care solicita ca organul colegial sa-și anuleze hotararea din 4 iulie 2017 privind demiterea sa din funcție,…

- BUCURESTI, 3 feb — Sputnik, Doina Crainic. În câteva dintre statele membre din estul Uniunii Europene, guvernele conservatoare ale acestora reafirma suveranitatea lor naționala, scrie editorialistul Christopher Akers de la American Conservative. Aceste state percep aspiratiile…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.…

- "Ministrul de externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar Romania de Uniunea Europeana, asezand-o pe acelasi palier cu Polonia. Afirmatia iresponsabila potrivit careia tara noastra respinge intentia Bruxellesului de a conditiona finantarile europene de respectarea statutului de drept nu tine cont…

- Violeta Stoica La aproape un an de la declanșarea scandalului cauzat de plangerile inaintate Inspecției Judiciare la adresa lui Mircea Negulescu, procuror la vremea respectiva al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Sistemul judiciar din Polonia este mai obiectiv si mai eficient dupa reforma, a estimat luni premierul polonez Mateusz Morawiecki, care s-a referit la lansarea, in decembrie anul trecut, a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona de catre Comisia Europeana contra Varsoviei,…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, premierului desemnat Viorica Dancila și șefilor celor doua camere ale Parlamentului o scrisoare de avertisment privind reforma justiției. Țara noastra risca sancțiuni dure precum cele aplicate, in decembrie, Poloniei, atunci fiind declanșat, in premiera, Articolul…

- Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Raspunsul Comisiei de la Veneția nu a fost cel așteptat de magistrații Curții Supreme.…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam pe dialog pentru…

- Presedintele Consiliului National al Magistraturii (KRS) din Polonia, Dariusz Zawistowski (foto), a decis sa demisioneze "in semn de protest" fata de reforma controversata a sistemului judiciar adoptata de puterea conservatoare si care a starnit reactii dure din partea Comisiei Europene. "Este…

- "Este un strigat de disperare din partea presedintelui Consiliului. Legile din cadrul reformei judiciare sunt, in mai multe puncte, o incalcare a Constitutiei Poloniei", a precizat presei purtatorul de cuvant, Waldemar Zurek.Consiliul Magistraturii este o organ insarcinat cu garantarea…

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…

- Seful executivului polonez l-a informat pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitor la acceptarea in Polonia a refugiatilor ceceni, care au fost nevoiti sa-si paraseasca tara dupa doua invazii ale fortelor ruse.De asemenea, Morawiecki a adaugat ca i-a explicat 'foarte…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost aleasa, vineri, presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). „Avand in vedere candidatura depusa de doamna judecator Simona Marcu pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, in urma deliberarii…

- Witold Waszczykowski a subliniat importanta Bulgariei pentru solutionarea acestei probleme, tara care va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE in luna ianuarie. Potrivit sefului diplomatiei de la Varsovia, o intalnire bilaterala ar putea avea loc la 15 ianuarie 2018, scrie mediafax.ro. La 20…

- Comisia Europeana a activat miercuri, impotriva Poloniei, Articolul 7 din Tratatul UE, care permite suspendarea dreptului de vot al unui stat membru. Este o procedura aplicata in premiera și care sancționeaza așa-numita reforma judiciara din Polonia, prin care partidul de guvernamant PiS incearca sa-și…

- Codul Penal polonez prevede "garantii de impunitate" pentru oficiali comunisti, fiind vizate infractiuni pasibile de pana la 5 ani de inchisoare pentru tortura si alte forme de tratament crud, inuman sau degradant, comise in mod intentionat de functionari ai politiei politice comuniste impotriva…

- Polonia are un aliat in UE, dupa ce Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Varșoviei, ca urmare a temerilor privind statul de drept. Budapesta a anunțat ca se opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, relateaza Reuters. Premierul ungar Viktor Orban a avertizat vineri ca o Polonie puternica…

- Malgorzata Gersdorf a publicat o scrisoare deschisa la doua zile dupa lansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile…

- Tot pentru „modificari” ale legilor justiției Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Intr-un interviu televizat, Duda a declarat ca este multa "ipocrizie" in decizia UE, insistand ca schimbarile privind sistemul justitiei sunt constitutionale si consolideaza democratia din Polonia, potrivit site-ului cotidianului The Washington Post. "Multi reprezentanti ai institutiilor europene…

- Criza din Uniunea Europeana este demonstrata și de premierele juridice pe care le inregistreaza in serie: dupa ce, in luna mai, Marea Britanie a activat Articolul 50 pentru a ieși din UE, ieri, Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Poloniei