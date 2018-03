Legi justiție. Monica Macovei iese la atac. Andi Cristea, europarlamentar, REPLICĂ "Caracatița PSD-ALDE alearga la maratonul sufocarii justiției. Parlamentul a refuzat sa sesizeze Comisia de la Veneția, deși modifica procedurile de numire in funcții de conducere a magistraților. CCR s-a suparat și nu mai vorbește cu Comisia Europeana despre MCV. Grupul infracțional organizat PSD-ALDE, ajutat de UDMR, a pregatit funia sugrumarii justiției independente. Robert Cazanciuc spunea, dupa intalnirea recenta cu Dragnea și cu Iordache-Alta intrebare, ca au discutat ca legile justitiei sa fie adoptate „fara graba" si „in acord cu Deciziile CCR". „Fara graba" inseamna deja de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a primit marti 190 de voturi "pentru”, 98 de voturi "impotriva” si doua abtineri. De asemenea, legea 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 183 de voturi “pentru”, 91 de voturi "impotriva” si o abtinere, iar legea…

- Legile Justiției au trecut, marți, de votul Camerei Deputaților. Vorbim despre Legea 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Modificarea proiectelor a fost facuta in acord cu…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, marti, 20 martie, modificarile la cele trei legi din pachetul "legilor justitiei": legea 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Modificarea…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru Legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat marti, la dezbaterile din plenul Camerei Deputatilor, ca modificarile facute la Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 si solicitate de Curtea Constitutionala sunt in concordanta cu recomandarile Comisiei…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei reia, marti, dezbaterile la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul magistratilor si Legii 317/2004 referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii, pentru punerea lor in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.Citeste si:…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures reprezinta "un mesaj extrem de dur" in 2018 din partea CCR, mentionand ca acest lucru demonstreaza…

- Legile justiției, modificate parțial pentru a corespunde cerințelor CCR Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei foto: arhiva Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a votat, astazi, o parte dintre modificarile cerute de Curtea Constitutionala…

- Comisia parlamentara speciala care modifica Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache (PSD), a votat luni articolul care prevede ca presedintele Romaniei este eliminat din numirea si revocarea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, atributiile fiind preluate de Consiliul Superior al Magistraturii…

- S-au inregistrat 12 voturi "pentru" si sase "impotriva", scrie Agerpres. Parlamentarii din comisie au respins mai multe amendamente propuse de senatorul PSD Serban Nicolae pe motiv ca exced deciziilor CCR. Comisia a decis reformularea articolului privind Sectia pentru investigarea infractiunilor…

- S-au inregistrat 12 voturi "pentru" si sase "impotriva". Parlamentarii din comisie au respins mai multe amendamente propuse de senatorul PSD Serban Nicolae pe motiv ca exced deciziilor CCR. Reformularea articoluluiComisia a decis reformularea articolului privind Sectia…

- Articolul la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii prevede ca CSM primeste atributii de numire si revocare a conducerii ICCJ, iar presedintele Romaniei este eliminat din procedura si se va corela cu Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, unde se va propune eliminarea…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei a votat luni ca presedintele Romaniei sa fie exclus din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), astfel ca atributiile de revocare si numire a acesteia ii revine Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).…

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Fostul premier Victor Ponta a scris, sambata, pe Facebook ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si “il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Intalnire Kovesi - Toader: Sefa DNA, la Ministerul Justitiei, pentru discutii privind MCV Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, pentru pregatirea evaluarii din cadrul MCV pe care o va face o delegatie de specialisti. La discutii participa mai…

- Candidatura lui Mihai Poalelungi la funcția de judecator al Curții Constituționale a fost aprobata astazi de Consiliul Superior al Magistraturii, noteaza Noi.md. Poalelungi a fost unicul candiat inregistrat pentru fotoliul CC, fiind numit pentru un mandat de șapte ani. Postul a ramas vacant dupa ce…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- In perioada 05-09 martie 2018 se deruleaza saptamana educatiei juridice in scoli. Evenimentul este organizat de Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii si Inalta Curte de Casatie si Justitie in baza Protocolului de colaborare privind…

- Remus Borza spune ca președintele țarii ar fi ramas in procesul de numire al conducerii Inaltei Curți de Casație și Justiție in cazul in care Curtea Constituționala nu ar fi dat o decizie de neconstituționalitate in acest sens. Borza a explicat ca in cadrul comisiei Iordache se ajunsese la un compromis:…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Ultima decizie a Curții Constituționale a Romaniei are șansa de a incheia o pagina neagra din istoria justiției din Romania. CCR a admis o excepție de neconstituționalitate in privința Legii SRI – 51/1991. .

- "Cu privire la criticile de neconstitutionalitate privind art. I pct. 44 din lege, prin care se abroga art. 31 alin. (3) si (4) din Legea nr. 303/2004, Curtea constata ca acestea abroga dispozitiile legale referitoare la competenta Presedintelui Romaniei de a refuza o singura data numirea in functia…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Intrebat daca PSD ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, președintele PSD a declarat:„Categoric, nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa". Acesta a refuzat,…

- "Pe 14-16 martie va veni o delegatie pentru evaluarea MCV. Rugamintea domnului ministru (Tudorel Toader - n.r.) este ca pana pe 1 martie Parlamentul sa ii puna la dispozitie anumite informatii. Rolul Biroului permanent este de a trimite Comisiei juridice, iar comisia ii va raspunde ministrului Justitiei…

- 'Pe 14-16 martie va veni o delegatie pentru evaluarea MCV. Rugamintea domnului ministru (Tudorel Toader - n.r.) este ca pana pe 1 martie Parlamentul sa ii puna la dispozitie anumite informatii. Rolul Biroului permanent este de a trimite Comisiei juridice, iar comisia ii va raspunde ministrului Justitiei…

- Statutul magistraților spune clar cum se desfașoara revocarea procurorilor numiți in funcții de conducere prin decret prezidențial: „Art. 54 alin. (4) Se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei (...) cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.” Legea nu spune,…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat procedura de numire in funcție a unui judecator la Curtea Constitutionala. Decizia a fost luata in baza demersului depus la CSM de catre președintele interimar al CC, Aurel Baieșu, dupa ce, la 31 ianuarie, Tudor Panțiru a demisionat, din motive personale,…

- In cadrul ședinței plenare din 6 februarie 2018, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au examinat demersul Președintelui ad interim al Curții Constituționale, Aurel Baieșu, referitor la demararea procedurii de numire in funcție a unui judecator la Curtea Constituționala, inaintat la 1 februarie…

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa anunțe concurs pentru numirea unui nou judecator, asta dupa ce Tudor Panțiru și-a dat demisia din funcția de Președinte și judecator al CC. Președintele interimar al Curții Constituționale, Aurel Baieșu, a sesizat Curtea Constituționala cu privire la desemnarea…

- Violeta Stoica La aproape un an de la declanșarea scandalului cauzat de plangerile inaintate Inspecției Judiciare la adresa lui Mircea Negulescu, procuror la vremea respectiva al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului…

- Pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100 a fost postat, miercuri seara, un mesaj semnat de fostul premier Dacian Ciolos si de fostul ministru al Justiei Raluca Pruna in care se combat afirmatiile pe care presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu si Liviu…

- Legile Justitiei, cele care i-au scos pe romani in strada in weekend, intra marți in discutia Curtii Constitutionale. Despre decizia asteptata de la aceasta institutie, procurorul general Augustin Lazar spunea recent ca va fi una istorica. Modificarile aduse de Parlament Statutului magistratilor, Legii…

- Toni Grebla, fost judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), a catalogat ca fiind 'o amenintare si o presiune' declaratia procurorului general Augustin Lazar ca urmareste cu mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii legilor justitiei. 'Uitati-va la declaratia de…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Discursul de la sedinta de vineri, 5 ianuarie, a Consiliului Superior al Magistraturii, una in care membrii si-au ales conducerea pentru 2018, a reprezentat prima mutare a presedintelui Romaniei in incercarea de a bloca atacul PSD-ALDE asupra sistemului de justitie. Multi s-au intrebat ce…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu (foto- stanga ) a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție, unde a activat ca judecator la Sectia Contencios Administrativ. Simona Marcu este…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro , ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legile de modificare a statutului judecatorilor si al procurorilor, a legii privind organizarea judiciara si a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii. 0 …

- Curtea Suprema a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) cu excepții de neconstituționalitate fața de modificarile aduse Legilor Justiției , respectiv a Legii 303, 304 și 317 din 2004. In cazul primei legi, 303/2004, 89 de judecatori ai instanței supreme au stabilit in urma dezbaterilor din…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- ”Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Citește…