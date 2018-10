„Comisia urmareste indeaproape evolutiile din Romania, in special evolutiile legislative privind legile justitiei si legile pentru Codul penal si Codul de procedura penala. Analizam amendamentele in ceea ce priveste conformitatea acestora cu legislatia UE si am transmis autoritatilor romane intrebari precise si detaliate cu privire la aceste probleme de interes'', a precizat duminica un purtator de cuvant al CE ca raspuns la o solicitare Agerpres.



La 3 octombrie, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, a avut loc o dezbatere privind situatia statului de drept in Romania,…