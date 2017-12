Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro , ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Apoi, Ambasada Frantei in Romania a transmis ca "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop". In acest context, Andi Cristea, europarlamentar PSD, a…

- Judecatorul Cristi Danilet spune ca, daca declaratia presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, potrivit careia ''Legile justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati' este reala, atunci ea este foarte grava. ''Daca aceasta declaratie…

- „Fara indoiala este un raspuns. Noi le-am tradus in engleza. Nu puteam sa traducem și in engleza, și in franceza, și in germana, șamd. Dar demersul pe care noi l-am inițiat a plecat de la reacția ambasadelor de acum o saptamana. Este incorect fața de Parlamentul Romaniei, fața de Romania, modul in…

- Florin Iordache a recunoscut ca a fost o problema vizavi de acest subiect. "Sincer, noi le-am tradus in engleza. La cați parteneri are Romania, nu puteam sa traducem și in engleza, și in franceza, și in germana etc. Dar demersul pe care noi l-am inițiat a plecat de la reacția ambasadelor de…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a afirmat joi ca Ministerul Afacerilor Externe este cel care va avea un dialog, mai departe, cu mediul diplomatic despre modificarile la legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004."Pe site-ul Comisiei am facut…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis, joi, ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor. DOCUMENTELE…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a afirmat joi ca Ministerul Afacerilor Externe este cel care va avea un dialog, mai departe, cu mediul diplomatic despre modificarile la legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004. "Pe site-ul Comisiei am…

- "Pe site-ul Comisiei am facut o scurta prezentare cu modificarile la cele trei legi si tot pe site-ul Comisiei a fost acea comunicare si legile in sine traduse in limba engleza. Datorita faptului ca din partea anumitor ambasade s-a primit un punct de vedere care viza ca a fost amputata independenta…

- Premierul Mihai Tudose le-a spus miercuri, la Guvern, reprezentanților ONG-urilor #rezist, ca se va interesa in zilele urmatoare daca este nevoie sa ceara opinia Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile care vizeaza legile justiției și Codurile Penale.

- Secretarul general al Consiliului Europei cere autoritatilor de la Bucuresti sa revina asupra schimbarilor din Justitie adoptate de Parlament. Oficialul a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei prin care il roaga sa ceara Comisiei de la Venetia o opinie asupra legilor justitiei, scrie digi24.ro.

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au transmis joi un comunicat comun prin care atrag atentia ca modificarea in Parlament a legilor justitiei, precum si amendamentele depuse la Codurile Penale risca sa puna in pericol progresele facute de Romania in…

- "Consideram ca dupa 27 de ani de la Revolutie, magistratii sunt oameni si acolo unde au gresit cu rea-credinta si grava neglijenta trebuie sa plateasca. Noi am pus destul de multe garantii, astfel incat cetateanul nemultumit se indreapta impotriva statului, iar statul se indreapta apoi printr-o actiune…

- Florin Iordache: Nu este necesar avizul Comisiei de la Veneția, legile justiției intaresc lupta anticorupție Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza sistemului judiciar nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, deoarece legile, asa cum au fost ele…

- Ar fi bine ca Parlamentul Romaniei sa consulte Comisia de la Venetia in privinta legilor Justitiei si sa tina cont de opinia ei, spune Augustin Zegrean, fost parlamentar si presedinte al Curtii Constitutionale, recunoscand insa ca ar "suna rau" daca opinia expertilor europeni ar fi una nefavorabila,…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' cu cei din coalitia PSD - ALDE. In direct la Romania TV, actualul senator a criticat la scena deschisa legile justitiei promovate si votate de catre cei de la Putere. Basescu i-a facut praf pur si simplu atat pe cei de la Putere, cat si pe cei de…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu, si-a exprimat convingerea, duminica seara, ca presedintele Klaus Iohannis va trimite legile justitiei la Comisia de la Venetia inainte de a le respinge sau de a le promulga. "Eu zic ca pana la urma vor trebui sa suporte rigorile recomandarilor…

- Parlamentarii PNL și USR doresc intreruperea lucrarilor Comisiei pe legile Justiției pe toata perioada doliului național, propunerea fiind facuta in ședința de deputatul USR Stelian Ion, dupa ce președintele comisiei, Florin Iordache, a anunțat suspendarea lucrarilor din cauza decesului Regelui Mihai…

- Initiatorii noului proiect de modificare a legilor justitiei au prezentat interes exclusiv pentru modificari care sa ofere Executivului instrumente de control asupra justitiei, care este prezentata pretins abuziva, a declarat, la RFI, procurorul general Augustin Lazar. El a mai spus ca este obligatoriu…

- Mesajul Departamentului de Stat al SUA referitor la legile Justiției ar trebui citit in integralitate, a declarat marți președintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justiției, Florin Iordache. "Acel mesaj ar trebui citit în integralitate. În acest mesaj se discuta…

- Ambasadorul american lauda realizarile Romaniei in materie de lupta anticoruptie, critica proiectul inaintat Parlamentului de ministrul Tudorel Toader si afirma ca Statele Unite urmaresc "indeaproape" lucrarile Comisiei speciale, condusa de Florin Iordache, in care sunt aduse modificari legilor justitiei.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, in așa fel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie…

- Atat liberalii Gorghiu si Predoiu, cat si reprezentantii PMP-ului au parasit, marti, sala in care se desfasura sedinta Comisiei speciale conduse de pesedistul Florin Iordache. Asadar, parlamentarii PNL si PMP s-au retras de la dezbaterile privind modificarile ce se intentioneaza a fi aduse legilor Justitiei.…

- Comisia speciala care se ocupa de legile din domeniul justiției a respins, miercuri, propunerea PNL de solicitare a unui aviz din partea Comisiei de la Veneția pe proiectul de modificare a legilor justiției și de realizare a unui studiu de impact pentru același proiect. Propunerile au venit in timp…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat marti ca liberalii au cerut conducerii Parlamentului amanarea votului pe legile justitiei, „desesizarea“ comisiei condusa de Florin Iordache si dezbaterea proiectelor procedura normala, dar si solicitarea avizului Comisiei de la Venetia.

- Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor si autorul OUG 13, a declarat faptul ca membrii comisiei speciale considera ca nu e necesara cererea unui punct de vedere al Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarea procedurii de numire a procurorilor-sefi de la parchete.

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi "pentru" si 119 "impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislatiei in domeniul Justitiei, astfel incat actele normative cu incidenta asupra Justitiei sa…

- Kelemen Hunor: Avertismentele legate de independența Justiției trebuie tratate in mod serios Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie…

- Florin Iordache spune ca legile justiției vor fi gata in maxim doua saptamani. Președintele comisiei pentru modificarile aduse legilor justiției a declarat pentru Libertatea ca, in cazul valorii pragului pentru prejudiciului, in cazul infracțiunii de abuz in serviciu, sunt mai multe variante in discuție,…

- Parlamentul va constata daca este nevoie de un aviz de la Comisia de la Venetia referitor la proiectele de modificare a legilor Justitiei, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei parlamentare speciale, Florin Iordache, citat de Agerpres.

- Legile justitiei pot declansa un nou scandal imens. Dupa protestele de amploare de la inceputul acestui an, acestea au fost din nou puse pe tapet. Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache este foarte aproape de a declansa un nou scandal din cauza pragului pentru abuzul in serviciu pe care parlamentarii…

- Liviu Dragnea a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca proiectul de modificare a legilor justitiei ar putea fi adoptat in Parlament cu sau fara existenta unui punct de vedere scris al Comisiei de la Venetia cu privire la modalitatea de numire a procurorilor-sefi. El spune ca spera ca legile justitiei…

- Eliminarea președintelui Klaus Iohannis din numirea șefilor DNA și DIICOT, propunere lansata de guvernarea PSD-ALDE in proiectul de modificare a legilor justiției, va fi trimisa Comisiei de la Veneția pentru un punct de vedere, dupa ce șeful statului a afirmat ca ideea este o greșeala „fundamentala"…