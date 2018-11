Sauditele, la volanul masinilor de curse

Cel putin sapte femei pilot vor participa la testele organizate de Formula E in Arabia Saudita, imediat dupa etapa de debut a campionatului rezervat monoposturilor electrice, programata luna viitoare. Grand Prix-ul din 15 decembrie se va desfasura pe strazile din Ad Diriyah, in apropiere de Riad, cursa in care vor fi etalate… [citeste mai departe]