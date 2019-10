Legendele fotbalului românesc vor juca la Slobozia pentru Maya și Ingrid. Gemenele au nevoie de 100.000 de euro pentru a fi operate în SUA Gemenele Maya și Ingrid Costache, din Slobozia, au venit pe lume cu o imensa povara pe care trupurile lor firave o poarta de mai bine de opt ani. Fetițele sufera de paralizie cerebrala cu tetrapareza spastica și singura speranța de vindecare este o operație in SUA, intervenție care costa aproximativ 100.000 de dolari. Povestea celor doua fetițe, care nici un moment nu au cedat in fața suferințelor care le-au furat copilaria, i-a impresionat atat de mult pe foștii fotbaliști de renume ai Romaniei incat au decis sa le sara in ajutor. Cu sprijinul Ligii Legendelor - al carei președinte este Iulian… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei saptamani, pe Stadionul 1 Mai din Slobozia, legendele fotbalului romanesc ar fi trebuit sa dispute o partida caritabila in compania foștilor fotbaliști de la Unirea Urziceni, echipa care in anul 2009 a caștigat campionatul și a ajuns in grupele Champions League. Din cauza unor probleme…

- Peste aproape o saptamana, pe Stadionul 1 Mai din Slobozia, va avea loc o partida de fotbal cu totul speciala, a carei singura miza este una uriașa, cat o viața de om: strangerea de fonduri pentru Maya și Ingrid Costache, ambele bolnave de paralizie cerebrala cu tetrapareza spastica. Gemenele au nevoie…

- Imediat dupa meciul cu Sepsi, incheiat la egalitate, 1-1, gandurile lui Dan Petrescu s-au indreptat catre play-off-ul Ligii Campionilor, acolo unde CFR Cluj va infrunta campioana Cehiei, Slavia Praga.Antrenorul campioanei Romaniei crede ca, daca va reusi sa se califice in grupele celei mai…

- Mari 13.08.2019 în jurul orei 16 o femeie în vârst de 42 de ani din comuna Dudeti în timp ce conducea un autoturism între localitile Insurei i Brganul dinspre Brila ctre Slobozia nu sa asigurat la schimbarea direciei de mers ctre stânga i a intrat în coliziune cu o...

- Dan Petrescu a analizat rezultatele obținute de formațiile romanești in Europa League. Antrenorul campioanei CFR Cluj crede ca FCSB și Craiova și-au asigurat in mare masura calificarea, iar Viitorul poate intoarce eșecul din Belgia. „Daca Viitorul pierde cu 6-1, spuneam ca e greu sa intoarca. La 6-3…

- O femeie din județul Ialomița este cercetata de polițiști, dupa ce s-a descoperit ca ar fi furat mai multe bunuri din apartamentul in care statea in chirie, in Targu-Jiu. „La data de 24 iulie, politisti din cadrul Politiei Municipiul Targu-Jiu au fost sesizati de o femeie de 40 de…

- Formația clujeana s-a impus la limita, unicul gol al jocului fiind marcat de Billel Omrani în minutul 22 al jocului. Francezul a marcat cu o lovitura de cap trimisa perfect la un corner executat impecabil de Ciprian Deac. Dan Petrescu s-a declarat surprins de nivelul de joc aratat de…

- Asociatia Handbal Club Municipal Slobozia va fi finatata cu suma de 2.950.000 lei de la bugetul municipiului. Consilierii locali au aprobat marti, 9 iulie, finantarea proiectului „Promovare a sportului de performanta din Slobozia la nivel national. Suma prevazuta va finanta anul competitional 2019-2020…