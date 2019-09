Ultimele randuri de alegeri au transformat Diaspora intr-o adevarata arma politica. Romanilor plecați din țarali s-au dedicat emisiuni, știri, chiar și legi plus calupuri intregi de reportaje, in special in preajma alegerilor, cand am putut vedea ingramadeli la secțiile de vot in care, deși ni se spunea ca nu se poate intra, se inregistra cel […] Articolul Legendele Diasporei apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .