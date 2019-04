Stiri pe aceeasi tema

- Un acoperis din umbrele colorate, demonstratii florale si „Aleea fericirii” pot fi admirate, in acest sfarsit de saptamana, in centrul Timisoarei, in cadrul festivalului Timfloralis, primaria alocand peste 100.000 de euro pentru organizarea evenimentului ajuns la a cincea editie, scrie ...

- Scopul principal al workshop-ului este de a clarifica cum putem facilita un mediu sanatos de educatie si dezvoltare, prin armonizarea dinamicilor sistemice personale si profesionale. Program: Sambata si Duminica de la 9:30 la 18:00 (cu pauza de pranz de la 13:00 la 14:30) Loc desfasurare: Piata Victoriei…

- Un concurs de lansare a unor minisateliti la care participa 70 de elevi din toata tara, care ar fi trebuit sa aiba loc la Timisoara, va avea loc la Caransebes. Dupa respingerea in Consiliul Judetean Timis a unui proiect care permitea organizarea concursului la Timisoara, omul de afaceri care detine…

- Zeci de elevi din toata tara ar trebui sa participe la sfarsitul acestei luni, in perioada 24-26 aprilie, la Timisoara, la un concurs de lansare in spatiu a unor minisateliti. Evenimentul, organizat in parteneriat cu Agentia Spatiala Romana si Agentia Spatiala Europeana, risca sa fie anulat dupa ce…

- Constantin Vasile, cunoscut ca Nicu Gigantu de iubitorii de folclor, romanțe și muzica lautareasca, a ajuns in grija medicilor. Din cauza surmenajului, a avut nevoie de un un echipaj al serviciului de ambulanța, luni seara, la domicilul sau din Tunari. In varsta de 67 de ani, Nicu Gigantu nu a fost…

- Trupa germana Rammstein, adepta a provocarilor, se confrunta cu un nou val de critici dupa difuzarea unui videoclip in care membrii grupului apar imbracati ca prizonieri ai unui lagar de concentrare, informeaza Agerpres.

- Mehala este astazi unul din marile cartiere ale Timisoarei. Incorporeaza zone precum Bucovina, Circumvalatiunii, Ronat, Blascovici, Matei Basarab si Mircea cel Batran. Fostul sat Mehala a devenit oficial parte a orasului in 1910.

- Unul dintre membrii grupului, Neil Tennant, a explicat ca melodia este "o satira la adresa conducatorilor politici de proasta calitate din lumea moderna". "Sa vorbim ca de la barbat la barbat/ Puicutele sunt totdeauna pregatite/ Trebuie sa le insfaci de cate ori poti", sunt cateva dintre versurile melodiei,…