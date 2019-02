Stiri pe aceeasi tema

- Ryan Giggs, 45 de ani, actualul selecționer al Țarii Galilor: "M-am pregatit pentru viața departe de United" O cariera intreaga a jucat pe "Old Trafford". A ramas la Manchester, imaginandu-se manager al "diavolilor". Dar, dupa ce a fost interimar in 2014 și doi ani asistentul lui Van Gaal, șefii clubului…

- Manchester United a remizat pe Old Trafford cu FC Liverpool in capul de afiș al etapei a 27-a a campionatului englez, scor 0-0."Cormoranii" au acumulat 66 de puncte si au urcat pe primul loc in clasament.

- Ashley Young (33 de ani), fundașul stanga al lui Manchester United, și-a prelungit contractul cu formația de pe Old Trafford pana la finalul sezonului 2019/2020.Contractul lui Young expira in vara, insa trupa pregatita de Ole Gunnar Solskjaer a decis sa ii prelungeasca ințelegerea pe inca…

- Atacantul celor de la Manchester United, Marcus Rashford, este in discutii cu oficialii de pe ”Old Trafford” pentru prelungirea contractului, scadent in vara anului 2020, anunta The Telegraph, potrivit mediafax.Citeste si Gabriela Firea cere intervenția tuturor puterilor statului - E primul…

- Atacantul francez Anthony Martial a ajuns la un acord cu oficialii clubului englez de fotbal Manchester United in privinta prelungirii cu cinci ani a contractului sau, anunta presa britanica si cea franceza, preluata de Agerpres. Fotbalistul francez, a carui continuitate pe Old Trafford s-a aflat sub…

- Ole-Gunnar Solskjaer a facut primele declaratii dupa instalarea in functia de antrenor interimar la Manchester United.Norvegianul in varsta de 45 de ani este hotarat sa scoata din impas formatia de pe "Old Trafford".

- Fostul atacant norvegian Ole Gunnar Solskjaer a fost numit miercuri antrenor interimar la Manchester United pana la finalul sezonului, la o zi dupa concedierea portughezului Jose Mourinho, a anuntat clubul englez de fotbal, citat de BBC, potrivit Agerpres. Solskjaer a evoluat timp de 11 sezoane pe Old…

- Managerul celor de la Real Madrid, Santiago Solari, dorește sa il aduca inapoi la clubul madrilen pe Juan Mata. Conform jurnaliștilor de la sportsmole, Solari este un mare admirator al lui Mata și vede in el un atacant versatil, ideal pentru compartimentul ofensiv al lui Real Madrid. Mata este nemulțumit…