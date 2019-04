Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, am decis sa ma alatur unei echipe pe care o cunosc și in care ma regasesc in ceea ce privește respectarea principiilor social-democrate adevarate. Sunt dezamagit ca in județul Argeș am ajuns ca valorile de stanga sa fie reprezentate de un personaj precum Catalin Radulescu – "Mitraliera".Voi…

- Intre 9 și 11 august, in comuna Corbi va avea loc a II-a ediție a Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. Ca și anul trecut, cand lista de invitați a fost una de top, in frunte cu Dave Evans, primul solist al trupei AC/DC, și in 2019 lista vedetelor ce […]

- Adrian Duicu preia conducerea PRO ROMANIA Mehedinți, in baza unei imputerniciri semnate de Victor Ponta. Evenimentul politic are o semnificație majora și va schimba jocurile de pe scena politica locala. Jurnalul de Mehedinți a intrat in posesia unui document care atesta acest lucru. Este vorba de…

- Intre 18 și 21 martie 2019, Jurnalul de Arges a participat, alaturi de mai multe ziare din țara, la seminarul “Alegeri Europene 2019: Valori și responsabilitați comune”, organizat de Biroul Parlamentului European din Romania, la sediul Parlamentului European din Bruxelles. A fost vorba de un seminar dedicat…

- Doi pensionari, ambii in varsta de 64 de ani, s-au strans duminica seara, impreuna cu alți prieteni, la casa unuia dintre ei, din Curtea de Argeș, pentru un barbut. Barbații au jucat mai multe ore. In jurul orei 2:30, intre jucatori s-a iscat o cearta. Lui Ion R., din Curtea de Arges, i s-a parut ca…

- Carol al II-lea al Romaniei va fi inhumat sambata, 9 martie 2019, in cadrul unei duble ceremonii, religioase si militare, in noua Catedrala arhiepiscopala si regala de la Curtea de Arges. Anul acesta se implinesc 66 de ani de la moartea suveranului roman. Carol al II-lea, tatal regelui Mihai, s-a stins…

- # Interviu cu un fost campion mondial si Cetatean de onoare al Pitestiului Originar din Ștefanești și campion mondial la box in 1999 (la Houston-S.U.A.), Crinu Olteanu este plecat in Canada de 12 ani. Crinu Olteanu a acordat un interviu in exclusivitate pentru Jurnalul de Argeș. # Ce v-a determinat…

- Cerul orasului Buftea e intotdeauna bucuros de ospetie. Si vibreaza cu drag la bataia aripilor performantei. Iar porumbeii voiajori nu uita de casa lor, nicicum. Campionii zborului o regasesc tintit, de la mii de kilometri departare. Dar vazduhul nu e numai al lor. Poetul Nichita Stanescu stia ca si…