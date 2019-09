Stiri pe aceeasi tema

- Tiparii uriasi reprezinta cea mai probabila explicatie pentru observatiile raportate care il vizeaza pe legendarul Monstru din Loch Ness, a anuntat joi un biolog neozeelandez, dupa o analiza extensiva a ADN-ului prezent in acest lac din Scotia, potrivit BBC.

- Rezultate Loto 6/49 din 28 iulie 2019. Report uriaș la Joker. Numere Loto. Azi au loc tragerile speciale ale verii. azi. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de caștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

- Doliu in lumea filmului! Actorul olandez Rutger Hauer a murit din cauza unei afecțiuni pe care a ținut-o ascunsa de toata lumea. Nici macar familia sau agentul sau nu știau de boala, potrivit click.ro. „A fost un om minunat și un actor teribil de bun”; a declarat Steve Kenis pentru The Hollywood Reporter.…

- Pentru a continua visul in cea mai tare competitie intercluburi de pe continent, ardelenii trebuie sa intoarca rezultatul din turul de la Astana, 0-1. Partida din a doua mansa se va juca, miercuri (ora 21.00, Digi Sport, Look TV).

- Anul acesta Poliția Romana beneficiaza de cel mai mare buget de pana acum, care va fi utilizat, in principal pentru dotarea cu armament și echipamente de protecție de tipul vestelor antiglonț și antiinjunghiere, ne spune Vasile Lincu, președintele Sindicatului Polițiștilor Pro Lex. Ministerul Afacerilor…

- Un nor urias de fum se ridica marti deasupra orasului San Roque din apropiere de Gibraltar in sudul Spaniei dupa un incendiu la un combinat chimic situat intr-o zona industriala.Serviciile de urgenta au anuntat ca focul era sub control dupa-amiaza, scrie agerpres.ro.

- Fosta vila din Malta a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Villa Guardamangia, a fost scoasa la vanzare pentru circa șase milioane de lire sterline. Regina a locuit in aceasta resedinta intre anii...