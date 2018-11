Stiri pe aceeasi tema

- Craiova a dat startul sarbatorilor de iarna. Targul de Craciun și-a deschis azi porțile și ii așteapta pe cei care tanjesc dupa vin fiert și alte bunatați de sezon. Atmosfera de sarbatoare a determinat mii de craioveni sa se inarmeze ...

- Unul dintre cele mai frumoase targuri de Craciun din tara, de la Sibiu, s-a deschis in prezenta a 10.000 de oameni. In Piata Mare, imagini cu o iarna de basm sunt proiectate pe cladiri, o zona este ocupata de patinoar, iar casutele au fost amplasate in asa fel incat sa formeze numarul 100.

- Primaria Municipiului Sibiu a ales pentru acesta an sa reinterpreteze, dupa cum au declarat autoritatile locale, traditionalul brad de Craciun din Piata Mare, “in ton cu vremurile”. Astfel, bradul instalat zilele acestea la Sibiu este realizat din metal si instalatii luminoase.

- Bradul de Craciun din Ramnicu Valcea a fost deja montat in Scuarul Mircea cel Batran. Acesta a fost adus de pe muntele Cozia, masoara aproximativ 23 de metri si va veghea Targul „Decembrie Magic”, a carui deschidere oficiala este programata ...

- Roman Weidenfeller (38 de ani) s-a retras din activitate in aceasta vara, dupa 16 ani petrecuti la Borussia Dortmund. Fostul portar de legenda al germanilor a sosit in aceste zile in Romania.

- Tony Bennet si Diana Krall celebreaza pasiunea comuna pentru muzica legendarilor George si Ira Gershwin prin lansarea albumului „Love Is Here To Stay”. Acesta va include, printre multe altele, piesele „Love Is Here To Stay”, „They Can’t Take That From Me” si „Fascinating Rhythm”. Ce ar fi sa descarcam…