- Irina Rimes, artista cunoscuta și datorita prezenței sale ca „antrenoare“ in emisiunea Vocea Romaniei va susține un concert la Timișoara, vineri, 25 octombrie, dupa ora 23, la Epic Vara. Recent, Irina Rimes a lansat clipul piesei „Nimeni”, in ale carei versuri se vorbește despre iubire, gelozie, paranoia…

- Miercuri, 23 octombrie 2019, ora 19, la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara, va avea loc prezentarea in premiera a concertului Apa Sambetei, un spectacol concept alegoric original de muzica, lumina și imagine, de durata a aproximativ 80 de minute, avand la baza motive muzicale și imagistice…

- Binecunoscuta formație Timpuri Noi va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa ii readuca in orașul nostru pe membrii formației care au scris o fila de poveste in istoria rock-ului autohton. Recitalul va avea loc sambata 19 octombrie de la ora 20 la Capcana și printre piesele…

- Formația timișoreana Kings Are Overrated va susține un concert la Radio Guerilla miercuri 16 octombrie de la ora 18, la emisiunea Nesemnații cu Bogdan Șerban, artiștii fiind printre semifinaliștii concursului Deer Music. Format in Timișoara la sfarșitul anului trecut, proiectul Kings Are Overrated este…

- Mirabela Dauer, una dintre cele mai indragite cintarețe din Romania, revine pentru un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 17 octombrie, de la ora 21.30 la The 80’s Pub. Alaturi de Corina Chiriac și Angela Similea, Mirabela Dauer a fost una din cele mai frecvente…

- Francezul Cedric Hanriot, artistul care se poate mandri, printre altele, și cu caștigarea unui premiu Grammy, va susține un concert extraordinar la Timișoara, vineri, 20 septembrie, de la ora 22, la Taverna. Cedric Hanriot este laureat al Premiilor Grammy pe anul 2015, la categoria ”Jazz Vocal”, pentru…

- Timișoara va fi gazda unui spectacol de neuitat in cadrul caruia toți cei care iubesc muzica celebrei formații suedeze ABBA vor retrai magia celor mai iubite hituri ale lor, alaturi de formația sarbeasca ABBA Real Tribute Band, care va susține un concert in premiera in țara noastra. Creatorii celebrului…

- Una din cele mai de succes formații de muzica pop din Ungaria, Neoton Familia, va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul find inclus in cadrul celei de-a patra ediții a Zilelor Culturale Maghiare, care se vor desfașura in perioada 26 – 29 septembrie. Formația maghiara Neoton a luat…