- Cele doua trupe vor pune in scena legenda lui Volundr, fierarul, sub forma unui show de teatru pirotehnic insoțit de muzica live. Povestea se va spune sambata, 10 august, de la ora 22, in Parcul Castelului. Peregrinii și Deep 6 Project va vor prezenta Volundr-Legenda Faurarului, la Festivalul Medieval…

- In perioada 9 – 11 august, Muzeul Național al Banatului impreuna cu Consiliul Județean Timiș organizeaza prima ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. „Pentru prima data la Timișoara, un veritabil festival medieval va aduce taberele celor mai corecte, din punct de vedere istoric,…

- Festival inedit la sfarșitul lunii august, la doar cațiva kilometri de Timișoara. CODRU, un festival care pune in prim-plan natura, dar și muzica sau arta, se va desfașura in perioada 23-25 august, langa Padurea Bistra, aflata intre Ghiroda, Bucovaț și Moșnița Veche. Partea speciala a festivalului este…

- „Frames & Shapes” este un spectacol de dans contemporan care rezulta din munca depusa de coregrafele Louise Kesley (Marea Britanie) și Lavinia Urcan (Romania), alaturi de dansatori profesioniști și amatori, in cadrul primei școli de vara cu același nume!

- O mapa cu harti ale sistemului de canalizare din Timisoara anului 1895 este cadoul primit de o delegatie timisoreana care a fost la Munchen zilele trecute. Hartile au fost gasite in arhiva capitalei Bavariei. The post Cadou inedit primit de municipalitatea timisoreana din partea primariei din Munchen…

- Spectacol total pentru fanii baschetului din orasul de pe Bega. Baschetul spectacol vine la Timisoara. Cea mai faimoasa echipa de baschet din lume, The Original Harlem Globetrotters Team, se va afla pe 23 mai la Sala Constantin Jude. The post Harlem Globetrotters vin in spectacol la Timisoara appeared…

- Copiii, obișnuiți cu calculatorul și implicit cu sedentarismul acumuleaza minusuri la capitolul dezvoltare a motricitații. Un fizioterapeut din Timișoara inițiaza in aceste zile un curs care va poate spune daca micuții voștri s-au dezvoltat armonios pana la o anumita varsta. Lucian Galoși, președintele…

- Gala „Pentru Voi”, cel mai important eveniment caritabil din Timișoara pentru persoanele cu dizabilitați intelectuale, a ajuns la a XIII-a ediție. Anul acesta, va avea un format nou. Musical-ul „Sunetul Muzicii” va fi pus in scena pentru prima data la Opera Nationala Romana din Timișoara, cu soliști,…