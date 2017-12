Stiri pe aceeasi tema

- George Weah, primul jucator din afara Europei care a castigat Balonul de Aur, a fost ales presedinte al Liberiei, dupa ce a castigat in mod categoric turul doi de scrutin desfașurat pe 26 decembrie!

Senatorul George Weah, legenda a fotbalului african, și vicepreședintele Joseph Boakai se vor confrunta în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Liberia, niciun candidat nereușind sa obțina majoritatea absoluta în prima runda a scrutinului, a anunțat Comisia Electorala, duminica,…

