- Preafericitul Patriarh Daniel a trimis Pastorala de Craciun catre credincioși, iar in mesajul sau acesta ii cheama oameni sa redevina colindatori intru Hristos și arata ca este nevoie de o reinnoire a chemarii fiecarui creștin, cleric sau mirean.Citește și: Rudel Obreja face dezvaluiri HALUCINANTE:…

- Povesti de Craciun. Beneficii Cititul imbunatateste copilului abilitatile academice. Din postura de ascultator, copilul va observa miscarile tale, mimica, va invata sa te imite si, mai tarziu, ii va fi mai usor sa citeasca. Cititul le stimuleaza copiilor memoria, gandirea critica si vor intelege…

- SFANTUL NICOLAE, arhiepiscopul Mirei Lichiei, s-a nascut in localitatea Patara din Asia Mica, in cea de-a doua jumatate a secolului al III-lea, intr-o familie de oameni instariti si crestini devotati. Crescut in spiritul povetei crestine "sa imparti averea saracilor", SFANTUL NICOLAE si-a dat intreaga…

- •Sfantul Nicolae, primul moș generos din luna sarbatorilor și a cadourilor este și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai romanilor! Sfantul Nicolae, sarbatorit pe 6 decembrie, supranumit si “Facatorul de minuni”, patron al Greciei si al altor orase din Apusul Europei, este unul dintre cei mai populari…

- CALENDAR ORTODOX 2018. Ce sa nu faci de Sfantul Nicolae 1. NU FI ZGARCIT In ziua Sfantului Nicolae este bine sa fii darnic si iubitor cu cei din jurul tau. Zgarcenia nu doar ca este considerata un pacat, dar il manie pe Sfantul saracilor, iar singurul cadou pe care l-ai putea primi la anul…

- Mos Nicolae, vine in fiecare an, in noaptea dintre 5 si 6 decembrie, cu cadouri pentru copiii cuminti si nuieluse pentru cei mai nazdravani. Mos Nicolae lasa, de obicei dulciuri si fructe, in ghetutele lustruite cu sarguinta. ********* Legenda lui Mos Nicolae reprezinta una dintre cele mai populare…

- Povestea nuielusei lui Mos Nicolae, cel așteptat de copiii din toata lumea in noaptea de 5 spre 6 decembrie. Tradiția spune ca ghetuțele sa fie curate, iar darurile vor umple incalțarile copiilor cuminți. Insa, pe cei obraznici și neascultatori ii așteapta o surpriza neplacuta: in locul cadourilor așteptate,…

- In Calendarul popular, lunii noiembrie i se spune ”Brumar”, ”Promorar” sau ”Vinar”. Este vremea cand fierbe mustul si se transforma in vin, licoare folosita odinioara in bețiile rituale inchinate zeului trac Dionysos, iar acum este bauta, in mod tradițional, la marile praguri si sarbatori de peste an.…