Legenda africana a fotbalului George Weah a castigat alegerile prezidentiale din Liberia

- George Weah este noul președinte al Liberiei. Trecut pe la Chelsea, AS Monaco, Manchester City și AC Milan, George Weah a reușit sa-l invinga in al doilea tur pe Joseph Boakai. In varsta de 73 de ani, Joseph Boakai a fost președintele Liberiei in ultimii 12 ani.Primul tur al alegerilor prezidențiale…

- Fostul fotbalist George Weah, care a jucat in componența echipelor AC Milan, Chelsea și Manchester City, a fost ales președinte al Republicii Liberia Weah a obținut o victorie clara in cadrul alegerilor de ieri, reușind sa se impuna in 12 din cele 15 regiuni ale Republicii Liberia. Principalul sau concurent…

- Premiat cu "Balonul de Aur" in 1995, George Weah, fostul atacant al lui Milan, Monaco și PSG are mari șanse sa caștige al doilea tur de scrutin din Liberia. Rezultatele alegerilor de la Monrovia vor fi anunțate in cateva zile. La a treia tentativa, George Weah și-ar putea indeplini visul de a deveni…

- Al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Liberia se derula marti "in respectul fata de procesul electoral" si de o maniera mai bine organizata decat turul intai, insa participarea pare sa inregistreze o scadere, potrivit primelor constatari ale observatorilor din partea Uniunii Europene (UE),…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el avand o condamnare penala neanulata.

- In Liberia are loc marti al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care candideaza fostul celebru fotbalist George Weah si actualul vicepresedinte, Joseph Boakai, transmit dpa si AFP. George Weah, fost star al lui PSG si AC Milan si actual senator, candideaza din partea Coalitiei pentru…

- George Weah, legenda a fotbalului african, a declarat, sambata, ca este increzator inaintea turului doi al alegerilor prezidentiale din Liberia, programat saptamana viitoare. Contracandidatul lui Weah la alegerile de marti este vicepresedintele Joseph Boakai. "Stiti ca am participat la competitii,…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca va participa la alegerile prezidențiale din martie, 2018, în calitate de independent, scrie paginaderusia.ro „Va fi o autonominalizare, dar contez pe sprijinul unor forțe politice și organizații sociale care îmi împartașesc…

- Directorul FBI, Christopher Wray, a aparat joi politia federala, sub tirul criticilor presedintelui american, Donald Trump, care incearca sa discrediteze o ancheta asupra influentei Moscovei in timpul campaniei din 2016 si a presupusei intelegeri secrete cu echipa sa, transmite AFP, conform agerpres.ro. …

- Anunțul facut miercuri de președintele rus Vladimir Putin privind inaintarea candidaturii sale pentru un al patrulea mandat in alegerile prezidențiale din martie 2018 a fost primit in Rusia cu bucurie de mai mulți oameni politici, dar și cu iritare de catre opoziție, informeaza AFP. 'Aceasta…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, miercuri seara, ca va candida pentu un nou mandat de președinte la alegerile prezidențiale din 2018, transmite BBC News. Actualul lider de la Kremlin spune ca va schimba echipa. In cadrul unui discurs ținut in fața angajaților de la o fabrica de mașini din…

- Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje in care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibila privind ingerința Moscovei in alegerile prezidențiale americane,…

- Politia ceha a cerut marti din nou Parlamentului sa ridice imunitatea lui Andrej Babis, liderul miscarii populiste ANO si care a castigat alegerile parlamentare din octombrie, pus sub acuzare pentru fraude in accesarea de fonduri europene, scrie AFP.

- Janusz Wojcik, fost selectioner al Poloniei, a incetat din viata la 64 de ani. El a condus nationala poloneza la castigarea medaliei de argint la Jocurile Olimpice din 1992.Janusz Wojcik a antrenat echipa de tineret a Poloniei in perioada 1989 - 1992 si nationala de seniori intre 1997 si 1999,…

- Fostul prim-vicepresedinte PDL Adriean Videanu s-a prezentat miercuri dimineata in fata Comisiei parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Audierea lui Videanu a inceput la ora 9.00.

- Acum un an, Maia Sandu candida pentru funcția de președinte, fiind principalul oponent al lui Igor Dodon. "Cu un an in urma, am mers sa votam, pentru ca ne doream o schimbare adevarata a starii de lucruri din Moldova, o schimbare a clasei de politicieni de care ne este rușine și care nu poate reprezenta…

- Comisia de ancheta a decis saptamana trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la un post de televiziune ca in urma alegerilor din 2009 un judecator a murit in condiții suspecte. "Doamna Maria Vasii a facut recent o afirmație la o televiziune menționand ca,…

- Avocata Maria Vasii urmeaza sa fie audiata luni de Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009. Comisia de ancheta a decis saptamâna trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la un post de televiziune ca în urma alegerilor…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…

- Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 o va chema la audieri pe avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, care a declarat sambata, la Antena 3, ca „s-au intamplat chiar crime“ dupa acel scrutin.

- Candidatul PNL la Primaria Deva, Florin Oancea, a câstigat alegerile locale partiale de duminica, învingându-l la scor pe candidatul PSD, fost penelist, Petru Marginean, potrivit numaratorii paralele a liberalilor. Liberalii au transmis ca, dupa ce au numarat în paralel…

- Candidatul PSD Gorj, Ion Mischie, a castigat alegerile partiale organizate duminica pentru functia de primar al comunei Telesti, el obtinand 62% din totalul voturilor exprimate, potrivit numaratorii paralele a social-democratilor, relateaza Agerpres.

- Candidatul PSD pentru funcția de primar al comunei Dragoiești, Constantin Popescu, a caștigat alegerile parțiale care au avut loc astazi, 5 noiembrie 2017. Potrivit numaratorii paralele a voturilor, Constantin Popescu a reușit sa caștige alegerile la o diferența de peste 100 de voturi, in fața cadidatului…

- Facebook a dezvaluit miercuri ca circa 20 de milioane de utilizatori Instagram din Statele Unite au vazut continut creat de operatori rusi pentru a influenta alegerile prezidentiale americane din 2016, scrie AFP.

- George Papadopoulos este veriga slaba care poate sa-i faca probleme presedintelui Donald Trump in investigatia condusa de procurorul special american Robert Mueller privind suspiciunea de amestec rusesc in alegerile americane. Papadopoulos a fost pus sub acuzare, luni, in cadrul acestei anchete si a…

- Proiectul de lege prin care era prevazuta interdictia expresa pentru condamnatii penal de a candida pentru functi de presedinte al Romaniei a primit un raport de respingere, luni, 30 octombrie, in Comisia juridica a Senatului. Proiectul a fost inițiat de 24 de parlamentari USR și PNL și prevede tocmai…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, și fostul sau asociat Richard Gates s-au declarat luni nevinovați in cele 12 capete de acuzare la adresa lor in cadrul anchetei privind implicarea Rusiei in campania prezidențiala din SUA din 2016, informeaza EFE. Manafort și…

- Președintele Igor Dodon, care a anulat decretul emis de Nicolae Timofti privind acordarea cetațeniei R. Moldova fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, s-a aratat deranjat de vizitele la Chișinau ale fostului șef de stat. Mai mult, Dodon l-ar vrea persona non grata pe Traian Basescu in R. Moldova.…

- Deputatul Victor Ponta a declarat joi, la Targu-Jiu, ca formațiunea politica Pro Romania va avea un candidat la alegerile prezidențiale din 2019, care nu va fi el. "Pro Romania va avea un candidat, nu se afla in aceasta s...

- Gino Iorgulescu, actualul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a castigat astazi un nou mandat in fruntea Ligii, dupa ce a castigat alegerile in fata lui Sorin Dragoi, presedintele ACS Poli Timisoara.Gino Iorgulescu a castigat alegerile cu un scor covarsitor.A

- „Modul in care cred eu ca PNL ar trebui sa se manifeste in perioada urmatoare. Ar fi trebuit sa se manifeste astfel mai demult, inca nu e tarziu, dar daca mai trece timpul și nu o facem așa cum consider eu ca ar trebui, in curand va fi tarziu. PNL a caștigat alegerile prezidențiale in 2014,…

- „Ferma de troli“ a regimului Putin a inceput cu promovarea „valorilor patriotice“ si si-a aratat puterea de a influenta oamenii in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale americane din noiembrie 2016.

- Victoria Partidului Poporului (OeVP, conservator) in alegerile legislative desfasurate duminica in Austria constituie un semnal clar ca votantii au optat pentru Uniunea Europeana, a declarat luni...

- Senatorul George Weah, legenda a fotbalului african, si vicepresedintele Joseph Boakai se vor confrunta in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Liberia, niciun candidat nereusind sa obtina majoritatea absoluta in prima runda a scrutinului, a anuntat Comisia Electorala, duminica, transmite…

- Candidatul pro-guvernamental la alegerile prezidențiale desfașurate duminica în Kârgâzstan, Sooronbay Jeenbekov, a câștigat scrutinul cu aproape 55% din voturi, un rezultat care vine împotriva previziunilor de dinaintea

- Partidul Poporului (conservator) din Austria, condus de Sebastian Kurz, actualul ministru de externe al tarii, in varsta de doar 31 de ani, a iesit pe primul loc la alegerile parlamentare desfasurate duminica, potrivit sondajelor de la iesirea de la urne, anunta AFP. Kurz este pe cale, astfel, sa devina…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca refuza sa participe la depunerea de juramânt a noilor ministri , precizând ca va intra în Palatul Cotroceni abia dupa alegerile prezidentiale, sustinând ca nu mai are încredere ca seful statului nu se implica politic."Nu…

- George Weah are un avantaj consistent fata de principalul sau contracandidat, Joseph Boakai, fostul vicepresedinte al tarii, conform rezultatelor partiale. Pentru a fi declarat invingator, Weah trebuie sa adune peste 50 la suta din voturile exprimate. Prima reactie a venit de fostul coechipier…

- Rețeaua sociala Facebook a determinat victoria actualului președinte al SUA, Donald Trump, la alegerile din 2016, in timp ce Twitter i-a servit pentru a vorbi cu oamenii, a apreciat duminica Brad Parscale, fostul director de campanie pentru tehnologii digitale al lui Trump intr-un

- Unul din cei mai buni jucatori din istoria naționalei Italiei, Andrea Pirlo, a decis sa se retraga din fotbal la finalul sezonului in MLS, acesta evolueaza pentru New York City. In aceasta perioada, contractul mijlocașului cu gruparea din Major Soccer League va expira.

- "Trebuie sa recunosc ca anul trecut cand am spus ca nu voi candida - pentru ca am promis la inceputul mandatului de premier independent sa nu o fac - nu am crezut ca, dupa alegeri democratice, voi trai din nou momentul in care cei care au caștigat se vor comporta ca vataful pe moșie. Vor biciui…

- Compania Facebook a anuntat ca intentioneaza sa ofere luni Congresului american copii ale celor circa 3.000 de reclame despre care reteaua de socializare a spus ca au fost cumparate cel mai probabil de persoane din Rusia in lunile de dinaintea si de dupa alegerile prezidentiale de anul trecut din…

- Partidul Socialist (PS, centru-stanga), aflat la guvernare, este marele invingator al alegerilor locale desfașurate duminica in Portugalia, prim-ministrul Antonio Costa proclamand 'cea mai mare victorie electorala din istoria' formațiunii, transmite luni Xinhua. Scrutinul s-a încheiat…

- Creștin – democrații (CDU) au caștigat alegerile legislative din Germania, Angela Markel a obținut al patrulea mandat de cancelar, iar Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit al treilea partid. Exit-pollurile arata insa rezultate mult mai slabe decat cele estimate pentru principalele partide: Creștin…