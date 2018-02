Stiri pe aceeasi tema

- Anna Andronache, eleva la Scoala Coresi din Targoviste, a caracterizat-o public pe profesoara de matematica de „comportament dominant si cat se poate de ipocrit" , i-a numit public pe unii profesori „incompetenti", dar s-a luat si de colegi de clasa, devenind astfel un simbol al curajului. Eleva…

- Parintii ar putea fi obligati prin lege sa se informeze in privinta vaccinarii copiilor, iar refuzul informarii ar putea fi sanctionat pecuniar, informeaza HotNews.ro. Anuntul a fost facut, la RFI, de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Ministrul Sanatatii explica ce si-ar ...

- Copilul dat afara din spital pentru ca a traversat ilegal strada: ne-am indignat ce ne-am indignat, dar sa nu uitam ca așa e legea Un copil de noua ani accidentat grav. A trecut strada, se pare, printr-un loc nepermis. Ajunge in coma la Spitalul Municipal Oradea. Spitalul decide sa-l trimita acasa.…

- Salariile medicilor vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Unele salarii vor depași 4.000 de euro, dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea. Totuși. sunt și cazuri in care salariile vor...

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor a prelevat 80 de probe de la intreprinderile de lactate, vizate intr-un studiu care reclama calitatea produselor. Anuntul a fost facut in cadrul unei sedinte care s-a desfasurat la sediul ANSA.

- Șeful interimar al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Petru Sebastian Jureschi, și-a dat demisia din funcție, invocand motive personale. Anunțul a fost facut de adjuncta instituției, Catalina Zorescu. Ea a precizat ca ministrul Sanatații, Sorina Pintea, urmeaza sa delege, prin ordin, atribuțiile…

- Cazurile de infecții respiratorii acute inregistreaza o creștere de peste 12 la suta fața de saptamina trecuta. Anunțul a fost facut de catre șeful Direcției generale sanatate, Mihai Moldovanu, in cadrul ședinței saptaminale de astazi a serviciilor Primariei Chișinau, relateaza NOI.md. De asemnea, potrivit…

- Cazurile de infecții respiratorii acute atesta o creștere de peste 17 la suta fața de saptamina trecuta. Anunțul a fost facut de șeful Direcției Sanatate din cadrul Primariei Chișinau, Mihai Moldovanu, in cadrul ședinței saptaminale de astazi a serviciilor primariei. De asemnea, potrivit informațiilor…

- Ce a spus Simona Halep la conferința de presa de dupa semifinala cu Angelique Kerber, caștigata joi, 6-3, 4-6, 9-7, și calificarea in premiera in finala de la Australian Open. Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca poate a treia sa finala de Grand Slam, pe care o va juca sambata la Melbourne,…

- Scriam la inceputul anului ca in Consiliul profesoral de la Liceul Teoretic Carei s-a discutat despre intentia Inspectoratului Scolar judetean de a nu mai aproba clasa de profil Filologie din anul scolar 2018-2019 si de asemenea nici cele 2 clase de gimnaziu, sectia romana si maghiara. Concomitent s-a…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii, in urma evaluarii situatiei internationale cu privire la circulatia virusului polio (supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca), a actualizat lista…

- Seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Brasov, medicul Dan Grigorescu, ironizeaza, sambata, pe Facebook, mesajul ministrului Sanatatii, Florian Bodog, potrivit caruia certificatele pentru absolventii de rezidentiat au fost transmise de vineri Directiilor de…

- Tot mai multi tineri și adolescenți devin dependenți de jocurile video. Problema este la nivel global, așa ca Organizația Mondiala a Sanatații include anul acesta, pentru prima data, dependenta de jocuri, pe lista tulburarilor psihice.

- elefoanele mobile emit unde radio atunci cand trimit si primesc semnale catre si de la antene iar unii experti au sustinut de mult timp ca aceste frecvente ar provoca leziuni cerebrale, mai ales in cazul copiilor si adolescentilor. In Romania, rata de adoptie a telefoniei mobile se apropie…

- "Am solicitat deja Colegiului Medicilor din Romania sprijinul pentru imbunatatirea cadrului legal astfel incat absolventii care au obtinut punctaj de promovare la Concursul de Rezidentiat sa poata desfasura activitati medicale cu competente limitate in zone defavorizate/izolate, centre de permanenta.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018. Cum trebuie sa se manifeste o persoana pentru a putea fi justifica diagnosticul?

- Florian Bodog anunta ca bugetul pentru medicina de familie va fi suplimentat Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. …

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, a fost rechemat luni, 18 decembrie, la Chisinau. Anuntul a fost facut de Ministerul Afacerilor Interne, care isi motiveaza decizia prin necesitatea de a avea consultari cu reprezentantul Moldovei la Moscova „in legatura cu cazurile de hartuire…

- Uniformele ar putea fi reintroduse in scoli. O initiativa in acest sens urmeaza sa fie elaborata de Ministerul Educatiei. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al PDM, Vitalie Gamurari, in cadrul briefing-ului saptamanal al partidului.

- Mara Banica a anuntat ca Petronela, fetita bolnava de cancer, pe care parintii refuzau sa o trateze, va fi operata! Decizia a fost luata de un judecator, iar acum cea mica se afla in drum spre Targu-Mures, acolo unde va fi operata.

- Rechemarea vizeaza produsele exportate in Europa, Africa si Asia, inclusiv catre Romania, China, Taiwan, Pakistan, Afganistan, Irak, Maroc, Liban, Sudan, Serbia, Georgia, Grecia, Haiti, Columbia si Peru. Compania franceza Lactalis nu a gestionat corespunzator riscul contaminarii si i s-a ordonat…

- Regiunea de Nord-Est a Romaniei are cea mai mare rata de absorbtie a fondurilor europene disponibile in exercitiul financiar 2014-2020. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, dupa sedinta de ieri a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. In ...

- Cazul prezentatoarei Magda Vasiliu incepe sa produca efecte in sistemul sanitar. Mai exact, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vrea sa elimine avizul DSP pentru parintii care merg cu copilul bolnav in strainatate. Anuntul a fost facut joi, printr-un comunicat de presa.

- Inca o concurenta pentru taximetristi. Dupa Uber, Taxify va intra in Cluj Dupa UBER și Taxify, companie de ridesharing estoniana, si-a anuntat intentia de a se extinde in Cluj. Anuntul a fost facut de Markus Villig, fondator și director general (CEO) al startupului, intr-un interviu pentru StartupCafe.ro.…

- Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a fost anuntat in cautare internationala, fiind vizat intr-un dosar penal pentru omor. Anuntul a fost facut de catre secretarul de presa al Judecatoriei raionale Basmanii, orasul Moscova, pentru agentia de presa rusa Interfax.

- Parchetul General va fi sesizat cu privire la modul in care ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a gestionat criza imunoglobulinei, in urma careia o femeie a murit. Anunțul a fost facut de Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS).

- Romania este indurerata dupa anuntul decesului ultimului Rege care mai era in viata de pe timpul celui de-al doilea Razboi Mondial. Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o alta perspectiva dupa aceasta veste crunta. Cristoiu spune ca Majestatea sa a fost o personalitate complexa și contradictorie, dar…

- Regele Mihai a fost una dintre cele mai mari personalitati ale Romaniei, iar aceasta este o zi foarte trista pentru Romania si pentru romani, spune presedintele Klaus Iohannis. La randul lui, premierul Mihai Tudose afirma ca majestatea sa a fost un model de moralitate si demnitate pentru romani si o…

- „Aplicatiile precum Uber, serviciile de carsharing, de taxi si transportul in comun constituie, impreuna, solutii care pot duce la reducerea aglomeratiei, a poluarii si pot rezolva problema parcarilor din Bucuresti. Peste 350.000 de bucuresteni se bazeaza pe Uber pentru drumurile zilnice si mii de…

- Cazurile de infecții respiratorii acute, inregistrate saptamina trecuta pe intreg teritoriul țarii, au crescut cu peste 14%, fața de aceeași perioada a anului trecut. Anunțul a fost facut de șeful Direcției Sanatate din cadrul Primariei Chișinau, Mihai Moldovanu, dupa ședința saptaminala de astazi a…

- Exercitiul, ce poarta denumirea de Vigilant ACE, se va incheia vineri. La acesta vor participa peste 230 de aeronave militare, printre care si sase avioane de lupta F-22 Raptor. Aceasta desfasurare de forte vine la o saptamana dupa ce Coreea de Nord a lansat o noua racheta balistica intercontinentala…

- Incendiul a izbucnit la ultimele etaje ale unui bloc de locuinte situat in cartierul Biesdorf, in partea de est a capitalei Germaniei. Potrivit bilantului comunicat de pompieri, 22 de persoane au fost ranite in incendiu, trei fiind in stare grava. Mai multe echipaje de pompieri au…

- Primul deces din cauza lipsei tratamentului cu imunoglubulina s a inregistrat in aceasta dimineata. Anuntul a fost facut de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. O femeie din Alba a murit dupa ce nu a primit tratamentul cu imunoglobulina.Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta dimineata…

- Barcelona se pregateste sa faca un nou transfer. Arthur Melo (21 de ani), mijlocas care tocmai a castigat Cupa Libertadores cu Gremio Porto Alegre, s-a fotografiat in tricoul blaugrana, indicand ca o venire pe Camp Nou este foarte probabila. Desemnat cel mai bun jucator al finalei…

- "Folosesc aceasta ocazie pentru a-mi exprima aprecierea pentru caracterul constructiv al relatiilor traditionale de prietenie si cooperare moldo-romane , bazate pe principii de parteneriat si sustinere reciproca. Totodata, tin sa va aduc sincere multumiri pentru suportul acordat de Romania Republicii…

- Guvernul britanic a exclus posibilitatea de a acorda britanicilor o zi de vacanța cu ocazia casatoriei prințului Harry cu Meghan Markle in luna mai. Decizia este considerata o "decepție" de catre unii dintre angajații din Marea Britanie și "rezonabila" de catre alții

- Masinile inregistrate in regiunea transnistreana ar putea fi admise, in curand, in traficul international. Anuntul a fost facut de reprezentantii politici de la Tiraspol si Chisinau dupa o noua runda de negocieri in formatul „5+2”, care se desfasoara la Viena.

- "Statele Unite observa cu preocupare ca Parlamentul Romaniei analizeaza proiecte de lege care ar putea submina actiunile de combatere a coruptiei si ar putea slabi independenta justitiei in Romania. Aceste legi, propuse initial de Ministerul Justitiei, ameninta progresele inregistrate de Romania…

- Dupa ce in presa au aparut zvonuri potrivit carora premierul pregateste noi remanieri in Guvern, Mihai Tudose a venit cu lamuriri. Seful Executivului le-a declarat jurnalistilor ca nu se pune problema de asa ceva la acest moment."Am spus-o mai devreme ca nu. Nu vorbim acum de remanieri.",…

- Funcționarii publici nu au voie sa comunice cu mass-media, asta dupa ce primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, a semnat o dispoziție in acest sens, relateaza NOI.md. Anunțul a fost facut de șeful interimar al Direcției generale transport și cai de comunicații, Oleg Poiata, in cadrul ședinței…

- Așteptarea a luat sfarșit! Astazi, un comunicat oficial venit din partea familiei regale britanice anunța logodna dintre actrița americana Meghan Markle și Prințul Harry al Marii Britanii. Imediat dupa acest anunț, parinții lui Meghan, respectiv Thomas Markle și Doria Ragland, au emis, la randul lor,…

- Centrul de Sanatate Publica (CSP) din municipiul Chișinau anunța ca a recepționat, la finele saptamanii trecute, 4 370 de doze de vaccin tetravalent „Gardasil” (producator SUA - n.r.) pentru tipurile Papilloma Virusul Uman (HPV) – virus responsabil de majoritatea formelor de cancer anogenital. Acest…

- Parinții celor patru frați care a murit loviți de tren in Bistrița dau in judecata CFR și firma de asigurari, dupa ce și-au pierdut copiii in oribilul accident care a avut loc la trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Viișoara. Soții Petruț-Pop au acționat in instanța societatea germana la…

- Parinții celor trei copii care au ars ieri de vii in locuința acestora din satul Danu, Glodeni, sunt cercetați penal pentru omor din imprudența. Acestia nu au intreprins masuri pentru a-si salva copiii.