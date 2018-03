Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 mai va intra in vigoare și in aceasta țara o lege similara, iar autoritațile georgiene și-au trimis experții in Romania pentru a invața din experiența țarii noastre. Anul acesta s-au implinit doi ani de cand legea care interzice fumatul in spațiile publice inchise a intrat in vigoare, la momentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES.Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de…

- Legea zgomotului le vine de hac vecinilor zgomotosi, dar si protestarilor de la Guvern. O lege initiata de cei de la USR prin care zgomotele produse de diferite persoane care ii deranjeaza astfel pe vecini ar urma sa fie pedepsite prin amenzi usturatoare, a fost adoptata de Senat.

- Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Conform legii, in scopul distrugerii ambroziei si prevenirii raspandirii acesteia, proprietarii sau detinatorii…

- Preșcolarii și elevii din invațamantul primar și gimnazial vor primi la scoala fructe și legume proaspete. Decretul de promulgare a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru școli al Uniunii Europene a fost semnat, luni, 5 martie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din România…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- Legea salarizarii va fi din nou modificata. "Stim ca sunt modificari la OUG 91/2017, avem si noi cateva clarificari de facut in lege. Ieri (marti - n.r.) le-am discutat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, lucram acum si pe impact, calculeaza Finantele impactul tuturor…

- Catalin Drula, deputat USR si presedinte al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor, a explicat, intr-un mesaj pe Facebook, faptul ca un proiect privind cartea electronica de identitate, cunoscuta ca „buletinul cu cip“, desi e sustinut de Guvern si de trei ministere,…

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, sa acorde o noua zi libera în Vinerea Mare. ”Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de…

- Aradul a contribuit in mod esențial la proiectul legislativ privind combaterea ambroziei. Grupul de lucru inițiat la Consiliul Județean Arad, in parteneriat cu Asociația Excelsior, universitați din Arad și Timiș, cadre medicale, societatea civila, a formulat amendamente care au fost incluse in texul…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018, TICHTE DE VACANTA 2018. Tot personalul din sectorul public, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precizeaza…

- Amenzile pentru neplata muncii suplimentare, in cazul angajatorilor care nu respecta prevederile Codului muncii, ar putea fi date pentru fiecare persoana in parte, identificata ca a efectuat munca suplimentara și nu i s-au acordat plațile corespunzatoare, prevede un proiect legislativ depus recent la…

- Autoritatile europene de supraveghere ESMA, EBA si EIOPA, au emis o atentionare pan-europeana legata de riscurile privind cumpararea monedelor virtuale. De asemenea, ANAF a precizat pentru wall-street.ro ca veniturile din tranzactionarea criptomonedelor sunt impozabile. Autoritatile sunt ingrijorate…

- Adoptarea unei legi speciale pentru pensia minima garantata este necesara, pentru ca beneficiarii sunt persoane care nu au stagiul minim de cotizare de 10 ani, fiind o categorie de asistati sociali, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Intrebata despre faptul ca a declarat ca persoanele…

- Procedura de adoptare a proiectului Legii vaccinarii, aflat in dezbatere parlamentara la Camera Deputatilor, trebuie accelerata, mai ales in conditiile in care in ultima perioada au aparut numeroase cazuri de gripa la nivelul intregii tari, a afirmat vineri deputatul PSD de Arad Dorel Caprar. "Este…

- In Romania sunt peste 20.000 de familii care, in fiecare luna, refuza sa-și vaccineze copiii. Consecințele acestei atitudini se pot constata și prin numarul mare al cazurilor de gripa, chiar al deceselor survenite in aceasta perioada, rezultat al scepticismului și dezinteresului pentru vaccinare, deși…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat.

- Camera a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE. Proiectul asigura aplicarea eficienta a masurilor coerente in ceea ce priveste acordarea de ajutoare din partea UE pentru furnizarea si distributia…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, anunta Agerpres. Actul normativ a fost adoptat anterior de Senat.

- Deputatii au adoptat marti proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Deputatii din Hong Kong, o veritabila placa turnanta a contrabandei cu fildes, au votat miercuri in favoarea interdictiei progresive a comertului cu acest produs de origine animala, supranumit "aurul alb", informeaza AFP. Deputatii s-au exprimat cu o larga majoritate in favoarea acestei interdictii,…

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat marți, 30 ianuarie, un ordin care prevede includerea in planurile de invațamant, pentru toate programele de studii universitare organizate in instituțiile de invațamant superior din sistemul național de invațamant, a cursurilor de etica și integritate…

- Invitat in emisiunea ”Dosar de politician”, fostul presedinte Traian Basescu a criticat vehement modificarile facute la conflictul de interese prin legea ANI, dar si anumite prevederi ce vor sa fie introduse in codurile penale prin diverse amendamente sustinute de PSD-ALDE. ”Legea ANI este o mare porcarie.…

- Deputații liberali vor contesta la Curtea Constituționala prevederile legale care ofera limbii ruse statut de limba de comunicare in Republica Moldova, noteaza Noi.md. Ei cer Curții sa declare neconstituționale cinci legi care prevad limba rusa ca limba de comunicare. Este vorba de Legea cu privire…

- Autoritatile locale tulcene vor sa modifice Legea nr. 82/1993 privind infiintarea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD), iar un prim proiect al viitorului act normativ ar putea fi facut public pana la sfarsitul acestei luni.

- Basescu: Mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris,joi, pe Facebook, ca ”mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect”, oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare.…

- Mihai Tudose a vrut sa faca, inainte de ședința PSD in care i se decide soarta in fruntea Guvernului, precizari despre declarațiile care au aruncat in aer relațiile romano-ungare. Premierul a anunțat ca a facut referire la autoritațile romane, nu la maghiarii romani.”Eu m-am referit la autoritațile…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, cere controale de urgenta la panourile publicitare din toata tara pentru a fi identificate cele care contin mesaje anti-vaccinare si a-i sanctiona pe cei care le-au realizat. „In unele localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva…

- Bancnotele si monedele care includ noua stema a tarii, cu Acvila de aur incoronata cu Coroana de Otel, au fost lansate luni in piata de catre Banca Nationala a Romaniei, acestea avand inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018 si vor circula in paralel cu bancnotele si monedele deja existente. Banca…

- Un sidicat va putea fi inființat cu doar 3 membri și nu 15, cum prevede legislația in prezent. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul spcial-democrat Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru. Propunerea legislativa vizeaza reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea…

- Primariile nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in acest an, cel tarziu la rectificarea din vara se va lua in calcul eventuala suplimentare a sumelor in functie de excedentul pe 2017 si executia bugetara din acest an, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, vineri, el adaugand…

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Camera Deputatilor a adoptat vineri, in calitate de camera decizionala, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, pus in acord cu o decizie de neconstitutionalitate. Astfel, dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca data organizarii referendumului de revizuire…

- Dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii a fost amanata, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018, urmand ca aceasta sa fie reluata joi dimineata.

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a adoptat, miercuri, o propunere prin care autoritatile publice nu se vor putea referi la persoanele suspectate sau acuzate ca si cum acestea ar fi fost condamnate inainte de pronuntarea unei hotarari definitive. Propunerea de amendare a Codului…

- Legea a primit 180 de voturi "pentru", 86 de voturi "împotriva" si cinci abtineri. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR, deputatii si senatorii, membrii Guvernului, prefectii si subprefectii, primarii, viceprimarii, primarul…

- Cu tot scandalul de rigoare si in timp ce jumatate din atentie, cel putin, era atrasa, pe buna dreptate, de tentativa de macelarire a Codurilor Penale, modificarile la Legea 303 /2004 privind Statutul magistratilor a trecut ca vantul prin Senat intr-o varianta care marcheaza inceputul decisiv al scoaterii…

- LIVE. Deputatul Emanuel Ungureanu, in studiul Realitatea FM Cluj "Dimineti in Realitate" cluj.Invitat Emanuel Ungureanu, deputat USR Cluj. Realizator:Carol Vlad. Telefon: 0364 113314. Emisiunea poate fi urmarita si LIVE pe pagina de Facebook ZIUA de CLUJ De…

- Liderul grupului deputatilor Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a aratat marti, in urma sedintei reunite ale celor doua Camere, ca deputatii formatiunii sale au sustinut in plen peste 800 de amendamente la legea bugetului de stat, iar toate acestea au fost respinse de catre reprezentantii…

- Simona Halep, Ilie Nastase și Ion Țiriac au fost prezenți in Parlamentul Romaniei pentru a discuta soarta Arenelor BNR. Ministerul Tineretului și Sportului dorește preluarea bazei sportive din Cotroceni, potrivit Digi 24, iar Țiriac, Nastase și Simona Halep, alaturi de Daniel Zamfir, presedintele Comisiei economice…