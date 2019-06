Stiri pe aceeasi tema

- Doua mari companii AUTO, BMW si Jaguar Land Rover au declarat ca vor dezvolta impreuna motoare electrice, transmisii si alte piese electronice de putere. Articolul Doua mari companii AUTO s-au aliat pentru a realiza piese pentru masinile electrice apare prima data in GAZETA de SUD .

- Limitatorele de viteza sunt doar unele dintre modificarile pe care Parlamentul European vrea sa le aduca, pe lista fiind si frânarea de urgenta autonoma, senzorii care sa detecteze soferul când este prea obosit sau un jurnal de bord. Noile modele de masini vor fi nevoite sa aiba…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a depus, joi, in Parlament, un proiect de lege pe care l-a intitulat generic „Cartea Verde a romanilor de pretutindeni”. VEZI AICI LEGEA. „Peste tot pe unde am fost in țara in ultimele saptamani, mi s-au plans angajatorii ca nu mai gasesc forța de munca. Este o problema reala…

- Vanzarile de mașini electrice continua sa creasca semnificativ in fiecare an in țarile din Uniunea Europeana, insa cota de piața a acestora ramane infima in cele mai multe state europene, potrivit unei analize realizata de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA). Datele centralizate…

- Abonații paginii Auto Inspect sunt deja obișnuiți sa vada o sumedenie de postari cu mașini accidentate importate in țara noastra. De aceasta data insa, un utilizator fidel al paginii ne-a expediat poze cu cateva mașini accidentate ce au intrat in capitala, printre care și un electromobil Renault Zoe.

- Romanii vor achiziționa cu 20% mai multe stații de incarcare electrice in 2019, estimeaza Dan Tudose, manager și acționar majoritar E-acumulatori.ro. „Potrivit datelor statistice, in țara noastra circula, in prezent, 1.100 de autoturisme electrice, fiind disponibile circa 390 stații de incarcare. In…

- Romanii vor achiziționa cu 20% mai multe stații de incarcare electrice in 2019, estimeaza Dan Tudose, manager și acționar majoritar E-acumulatori.ro, unul din cele mai vechi magazine online de produse electrice din Romania. “Potrivit datelor statistice, in țara noastra circula, in prezent, 1.100 de…

- Pana in 2022, toate mașinile noi vandute in Uniunea Europeana și in Marea Britanie, chiar daca Regatul Unit parasește blocul comunitar, vor fi echipate cu dispozitive care ii vor impiedica in mod automat...