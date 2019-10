Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Turismului vine cu precizari dupa ce in spatiul public au aparut mai multe informații privind interzicerea BOOKING și AIRBNB pe teritoriul Romaniei. „Statul roman are obligatia sa-i protejeze atat pe turistii romani, cat si pe cei straini care aleg destinatia Romania pentru vacantele lor.…

- Ministerul Turismului vine cu o serie de precizari privitoare la proiectul legii turismului, dupa ce, in spațiul public au aparut mai multe informații caracterizate ca fiind false. Proiectul legii turismului nu interzice funcționarea booking sau airbnb pe teritoriul Romaniei. Statul roman are obligația…

- Ministerul Turismului vine cu precizari dupa ce in spatiul public au aparut mai multe informatii false.Statul roman are obligatia sa i protejeze atat pe turistii romani, cat si pe cei straini care aleg destinatia Romania pentru vacantele lor.In acest scop, in Legea Turismului se regaseste obligativitatea…

- FPTR (Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc) este de acord cu fiscalizarea si impozitarea bacșișului , asa cum este prevazut in Proiectul Ordonanței Guvernului pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței…

- "Statul roman a fost profund slabit de guvernarea PSD din ultimii ani. Prima-legile justitiei pe care am incercat sa le aman, dar pe care nu am putut sa le opresc in totalitate. Multe dintre ele au produs deja efecte, iar ele trebuie reparate. Cer Guvernului sa ia masuri acum, pentru ca are parghii…

- Doi politisti greci au fost raniti usor joi seara într-un atac desfasurat de indivizi neidentificati contra unui comisariat din centrul Atenei, a facut cunoscut o sursa din rândul fortelor de ordine, relateaza AFP. Atacul nu a fost revendicat deocamdata, dar a avut loc dupa o manifestatie…

- Airbnb, platforma de gasit cazare, si-a imbunatatit si a clarificat pe deplin modul in care le prezinta consumatorilor ofertele de cazare, in urma unor avertismente lansate de Comisia Europeana.

- In timp ce puterea e devorata din interior de conflicte politice si pare incapabila sa se conecteze la familiile si politicile europene, Guvernul pare sa ignore batalia pe functii la nivelul Uniunii Europene. Marele pericol e ca Romania sa fie „uitata” intr-o tabara de periferie a Uniunii, iar cetatenii…