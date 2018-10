Legea trecută cu vederea de toată lumea, chiar sub nasul Parlamentului In sudul Bucurestiului, pe strada Branistari, ambrozia creste peste tot. In unele locuri are peste un metru si jumatate inaltime, semn ca nu a fost taiata niciodata, desi legea ii obliga pe administratorii terenurilor sa faca acest lucru. Situatia se repeta chiar si in centrul Capitalei. Amenda pentru necuratarea terenurilor de ambrozie ajunge pana la 5.000 de lei pentru persoanele fizice si 20.000 de lei pentru persoanele juridice. Sanctiunile nu par sa sperie pe cineva. Nici compania de drumuri nu a acordat prioritate respectarii acestei legi. De-a lungul drumului care leaga Bucurestiul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

