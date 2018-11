Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat luni proiectul legii tineretului, care prevede ca autoritatile administratiei publice centrale si locale, unitatile, institutiile si serviciile publice subordonate acestora au obligatia sa sprijine activitatea de tineret cu resurse materiale, financiare si informationale.Proiectul…

- Legea privind realizarea "Autostrazii Unirii" Iasi – Targu Mures a fost adoptata miercuri de Parlament cu 261 de voturi "pentru", doua voturi "impotriva" si 5 abtineri, potrivit g4media.ro . Proiectul de lege...

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, in calitate de for decizional, legea offshore privind conditiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligati sa tranzactioneze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajati trebuie sa fie romani.

- Legea salarizarii unitare se va aplica asa cum a fost adoptata de Parlament, chiar daca lunile acestea a mai existat un scenariu, respectiv sa se aplice direct grila din 2022 in 2020, a scris, sambata,...

- Eugen Tomac, presedintele PMP, a anuntat ca Senatul a adoptat tacit initiativa PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300, creandu-se astfel contextul pentru punerea in aplicare a rezultatului referendumului pe aceasta tema din 2009....

- Presedintele Klaus Iohannis precizeaza in sesizarea transmisa, pe 13 iulie, CCR, ca Senatul, in calitate de for legislativ decizional, a adoptat legea intr-o forma substantial diferita fata de Camera Deputatilor, fiind introduse noi dispozitii referitoare la realizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a sustinut joi, la Constanta, ca modul in care coalitia de guvernare a votat Legea off-shore, pentru exploatarea resurselor naturale ale Romaniei din platoul continental al Marii Negre, denota satisfacerea intereselor unui grup in detrimentul necesitatilor statului…